أخبار الاقتصاد اليوم،ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض في الأسواق، وموعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025، "بروتون ساجا " السيارة الأرخص في مصر تعود للأسواق من جديد

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم

أسعار الدولار في البنوك

أسعار الدولار اليوم ، شهد سعر صرف الدولار، حالة من التراجع بختام تعاملات الاسبوع بنحو قرشين في البنوك المصرية، وذلك بالتزامن مع انتهاء اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبد الله، بعد تثبيت سعر الفائدة على عمليات الإيداع والإقراض خلال الفترة المقبلة.

سعر الدولار لحظيا وفق آخر تحديث

وترصد “فيتو” سعر الدولار لحظيًّا وفق آخر تحديث، في البنك المركزي والبنوك المصرية.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي حوالي 50.51 جنيه للشراء و50.61 جنيه للبيع.

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اسعار الدولار

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في الإسكندرية حوالي 50.51 جنيه للشراء و50.61 جنيه للبيع.

مؤشر اقتصادي مهم يعكس قيمة العملة المحلية

وسعر الدولار هو مؤشر اقتصادي مهم يعكس قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية الأكثر استخدامًا عالميًا، حيث يتم تحديد السعر الرسمي للدولار في مصر من خلال البنك المركزي المصري بناءً على آليات العرض والطلب في السوق، مع الأخذ في الاعتبار السياسات الاقتصادية والمستجدات العالمية.

أسعار الدولار

كما أن الدولار هو أحد الأدوات المهمة في تحديد قوة العملة الأمريكية مقارنة بمجموعة من العملات الرئيسية الأخرى مثل اليورو، الين الياباني، والجنيه الإسترليني، ويعتبر هذا المؤشر مقياسًا حيويًا يتم من خلاله قياس أداء الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية.

عوامل تساعد في استقرار الدولار

وفي الفترة الأخيرة، شهد سعر الدولار استقرارًا نسبيًا في البنوك المصرية، وهذا الاستقرار يعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها الآتي:

التدابير التي تتخذها الحكومة لدعم الاقتصاد.

محاولات السيطرة على معدلات التضخم.

تحسين مصادر النقد الأجنبي مثل تحويلات العاملين في الخارج، وعائدات قناة السويس، وقطاع السياحة.

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض المعلن في بورصة الدواجن اليوم، بين 50 إلى 61.5 جنيه، بارتفاع 1.5 جنيه عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار الكتكوت الأبيض قطعان بين 42 و42.5 جنيه.

أسعار الكتكوت

أسعار الكتاكيت اليوم

وعن أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم، فهي كالآتي:

تراوح سعر كتكوت ساسو بيور بين 13 إلى 14 جنيهًا.

تراوح سعر كتكوت ساسو عمر يوم بين 13 إلى 14 جنيهًا.

تراوح سعر كتكوت بلدي بين 6.5 جنيه إلى 7 جنيهات.

تراوح سعر كتكوت هجين بين 8 جنيهات إلى 9 جنيهات.

تراوح سعر كتكوت جيل ثاني بين 10 إلى 11 جنيهًا.

تراوح سعر كتكوت روزي بيور بين 15 جنيها إلى 16 جنيهًا.

بلغ سعر أمهات هبرد كبير نحو 68 جنيهًا.

أسعار الكتكوت

أسعار الكتاكيت

وعن أسعار الكتاكيت اليوم في الشركات؛ فجاءت كالآتي:

تراوح سعر كتكوت أربو من 58 إلى 61.5 جنيه، بارتفاع 1.5 جنيه عن سعره السابق.

بلغ سعر كتكوت كب نحو 61 جنيهًا.

تراوح سعر كتكوت روس / روص من 53 إلى 60 جنيهًا.

بلغ سعر كتكوت أبيض نحو 50 جنيهًا.

بلغ سعر كتكوت ساسو نحو 15 جنيهًا.

بلغ سعر كتكوت روزي نحو 15 جنيهًا.

بلغ سعر كتكوت إي أر نحو 52 جنيهًا.

أسعار البط

أسعار البط صغير العمر

وفيما يخص أسعار البط صغير العمر في بورصة الدواجن والطيور؛ فجاء كالآتي:

تراوح سعر بط مسكوفي عمر يوم واحد من 33 إلى 34 جنيهًا. تراوح سعر بط فرنساوي من 7 جنيهات إلى 8 جنيهات. تراوح سعر بط بغال محلي من 26 إلى 27 جنيهًا.

سيارات بروتون ساجا، ارخص سيارة في مصر

رخص سيارة فى مصر.. لقبت سيارات بروتون خلال السنوات الماضية، بالسيارة الشعبية نظرا لأسعارها التي تتلاءم مع الجميع مما جعل البعض يصنفها بأرخص سيارة تطرح فى مصر من بعد سيارات byd الصينية، بالإضافة إلى توافر قطع غيارها بالسوق المصري مما يجعل البعض يحرص على اقتنائها، كل تلك الامتيازات جعلت أحد الوكلاء يعيد طرحها من جديد بتقنيات حديثة لكى تصبح موديل 2025.

ويستعد السوق المصرى لاستقبال أرخص السيارات المجمعة محليآ وهى سيارات بروتون، خلال الأيام القادمة من شهر فبراير الجارى لعام 2025، بالمعارض المصرية، وهى من السيارات المجمعة محليأ ومن المقرر أن تبدأ أسعارها من 600 الف جنيه ويتم تحديد ذلك بعد طرحها يوم الأربعاء المقبل.

مواصفات محرك سيارات بروتون ساجا



حصلت سيارات بروتون على محرك سعة 1300 سى سى VVT متطور وهو محرك يولد قوة 95 حصان و120 نيوتين متر من عزم الدوران مع ناقل حركة اتوماتيك من 4 سرعات / او مانيوال حسب الاختيار.

وجاءت بالعديد من التجهيزات وهى تكييف وعجلة قيادة باور ستيرنج ومتعددة الوظائف مع سنتر لوك وزجاج كهرباء مع مرايا كهرباء وفانوس إشارة بالمرايا، وإضاءة نهارية مع مفتاح ريموت مشفر بتحكم فى الشنطة وراديو USB , CD ,MP3 وبلوتوث واتصال بالهاتف الذكي مع 4 سماعات مع شاشة معلومات وكمبيوتر رحلات وشاشة باللمس 7 بوصة وكاميرا خلفية وحساس ركن خلفى وسبويلر خلفى وجنوط رياضيه 15 بوصه وخزان وقود 40 لتر وحقيبة خلفية 415 لتر وتحكم في ارتفاع كرسي السائق.

مواصفات سيارات بروتون ساجا

تتميز السيارة بفرامل ABS, EBD, BA

عدد 2 ايرباج

مساعد ايكو درايف

مخرج كهرباء 12V

انذار ضد السرقة

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025



قال الدكتور شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه يتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر فبراير بدءًا من ٢٣ فبراير، والمتأخرات أيام ٦، ٩، ١٠ من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

مرتبات شهر فبراير 2025

موعد صرف مرتبات شهر فبراير ٢٠٢٥

وأعلنت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر يناير ٢٠٢٥ بجانب أشهر فبراير ومارس ٢٠٢٥، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، موضحة أنه تم تحديد ٦ أيام لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه لشهر يناير المقبل، و٤ أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين، وتحديد ٥ أيام لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه عن شهري فبراير ومارس، و٣ أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين.

مرتبات شهر فبراير 2025

مواعيد صرف المرتبات

وقال الدكتور شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه يتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر فبراير بدءًا من ٢٣ فبراير، والمتأخرات أيام ٦، ٩، ١٠ من الشهر نفسه.

وصرف مرتبات مارس بدءًا من ٢٣ مارس، والمتأخرات أيام ٦، ٩، ١٠ من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وأهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية

حقيقة كسر شهادات الادخار للمتوفى في البنوك

يبحث العديد من عملاء البنوك عن حقيقة كسر شهادات الادخار والودائع المملوكة للعملاء بمجرد وفاتهم وصرف تلك الأموال بعد التسييل لها في حساب الورثة.

وأوضح مصرفيون أنه بمجرد وفاة العميل وإخطار البنك يتوقف العمل على الحساب سحبا وإيداعا وبعد تقديم إعلام الوراثة يتم فتح حسابات للورثة وتوزيع الأنصبة الشرعية عليهم وذلك حال وجود الأموال في الحساب الجاري أو التوفير دون وجود ودائع أو شهادات.

وفي حالة وجود شهادة الادخار أو الوديعة، فإن الورثة المستحقين عليهم الاختيار ما بين أمرين الأول هو الانتظار حتى مدة انتهاء الشهادة مع نزول الفوائد في الحساب وتوزيع تلك الفوائد عليهم سواء شهريا أو سنويا حسب الشهادة وبنفس ذات الأنصبة المحددة لهم شرعا لو الاتفاق فيما بينهم على كسر الشهادة أو الوديعة وتسييل الأموال في الحساب وحصول كل منهم على نصيبه في الحساب الخاص به أو الصرف كاش.

ومن جانب آخر، يبحث الكثير من الورثة عن إجابة لسؤال ماذا يفعلون حال وفاة المورث وكان له حسابات في البنوك لا يعرفون عنها شيئا

تفاصيل الحدود الشهرية المطلوبة لدخل العميل لإتمام عملية تمويل القرض العقاري بفائدة 3%.

يبحث العديد من عملاء بنك القاهرة عن تفاصيل الحدود الشهرية المطلوبة لدخل العميل لإتمام عملية تمويل القرض العقاري بفائدة 3%.

وقال مسئولو بنك القاهرة إن مبادرة التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل بسعر عائد "3%" متوفرة بالشروط والخصائص التالية:

الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري

الفرد الأعزب: 6 آلاف جنيه الأسرة: 8 آلاف جنيه

الحد الأدنى لمدة الخدمة

6 أشهر للموظفين بالقطاع الخاص والقطاع الحكومي

عام لأصحاب المهن الحرة والحرفية والأنشطة التجارية والصناعية

سن المقترض

من 21 حتى 60 سنة في نهاية مدة القرض

مدة القرض

من 84 شهرا حتى 360 شهرا

الحد الأقصى لنسبة عبء الدين

50 % من صافى الدخل الشهري يتضمنها قسط قرض التمويل العقاري بنسبة 40%

الحد الأدنى للدفعة المقدمة

10 % من إجمالي قيمة الوحدة

مصاريف إدارية

0.50 %

وفيما يخص المستندات المطلوبة لإتمام قرض التمويل العقاري من بنك القاهرة فهي كالاتي:



أولًا: مستندات المنح

بيان مفردات مرتب أو خطاب من جهة العمل أو شهادة محاسب قانوني مقيد بسجل المحاسبين والمراجعين المصريين والمستندات الخاصة بالمحاسب القانوني – صورة سارية من الكارنية + تراخيص مزاولة المهنة) صالحين لمدة عام من تاريخ تحريرها كحد أقصى بشرط ان لا يتجاوز الاستعلام 6 أشهر.

إيصال مرافق حديث بحد أقصي عام من تاريخ تحريره بشرط بشرط ان لا يتجاوز الاستعلام 6 أشهر.

صورة بطاقة تحقيق الشخصية (سارية)

صورة بطاقة تحقيق الشخصية (سارية) للزوجة/الزوج.

صورة قسيمة الزواج للعميل المتزوج أو بطاقة الزوجة مذكور فيها اسم الزوج/ الزوجة.

استيفاء إقرار شريك متضامن فى حالة طلب العميل استخدام دخل الأسرة لحساب قيمة التمويل يتم إدخال الشريكين فى التعاقد على الوحدة.

إقرار استبيان حالة صحية (إقرار صحي)

صورة السجل التجاري والبطاقة الضريبية كاملة (لأصحاب المهن الحرة والشركات) موضحا بها الاطلاع على الأصل والتوقيع بذلك مع كتابة الرقم الآلي للموظف.

حافظة المستندات.

صوره من الاستعلام الميداني (منزل – عمل)

صورة من استمارة حجز الوحدة.

ثانيًا: مستندات الصرف

شيكات بنكية مسحوبة على بنك القاهرة بقيمة أقساط القرض والفوائد وعلى أن يكون تاريخ استحقاق أول شيك بعد سنة.

توكيل من العميل للبنك لرهن الوحدة لصالح بنك القاهرة

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