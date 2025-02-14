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أخبار مصر

رشا راغب ضمن قائمة فوربس لأقوى 20 سيدة عربية في القطاع الحكومي لعام 2025

الدكتورة رشا راغب
الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب
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جاءت د. رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب ضمن قائمة فوربس لأقوى 20 سيدة عربية في القطاع الحكومي؛ والتي تضم النساء الأكثر تأثيرًا في الأدوار القيادية في المؤسسات الحكومية.

وحلت راغب في المركز السادس ضمن القائمة لدورها في قيادة الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ مشروع مصر القومي لبناء الإنسان. فقد أسهمت "الوطنية للتدريب" تحت قيادتها في بناء وتطوير قدرات قيادية قادرة على مواجهة تحديات المستقبل في مختلف المجالات في الدولة المصرية.

وقد تولت د. رشا راغب - التي تتمتع بخبرة لأكثر من ٢٠ عامًا في التنمية والقيادة - منصب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب  عام ٢٠١٨. وقد شغلت قبل ذلك العديد من المناصب في عدد من المنظمات والمؤسسات الدولية، ومنها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وجامعة ESLSCA، وهى أيضًا المدير التنفيذي لمنتدى شباب العالم.

وقد استند التصنيف إلى معايير عدة شملت: النساء اللاتي يقدن مؤسسات حكومية باستثناء الوزيرات وعضوات البرلمان والسفيرات وقيادات المنظمات الدولية اللاتي تمثلن بلادهن، بالإضافة إلى مستوى تأثير دور المرشحة والأدوار الأخرى التي تشغلها السيدات وعدد سنوات وجودهن في مناصبهن وسنوات الخبرة والمبادرات خلال عام 2024
 

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رشا راغب المدير التنفيذي للاكاديمية الوطنية للتدريب قائمة فوربس
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