الأحد 16 فبراير 2025
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اقتصاد

طريقة حساب الكاش باك في بطاقة ماستر كارد بنك القاهرة

بنك القاهرة، فيتو
بنك القاهرة، فيتو

يبحث عملاء بنك القاهرة عن طريقة استرداد نقاط الكاش باك وكيفية احتسابها في بطاقات ماستر كارد تيتانيوم.

وأوضح بنك القاهرة أنه يتم احتساب 2 نقطة لكل 1 ج.م على أن تكون قيمة النقطة 0.005 قرش.

ومن جانب آخر، كشف بنك القاهرة للعملاء عن محددات التمويل العقاري الحر لشراء الوحدات السكنية وفقا لآخر تحديث في تمويل البنك لذلك القرض.

وأوضح بنك القاهرة أن الغرض من التمويل هو تمويل شراء الوحدات القائمة (السكنية، الشاليهات، الوحدات المصيفية).
 

وحدد البنك الفئات المستهدفة وهم الموظفون بكافة فئاتهم والموظفون المصريون العاملون بالخارج وأصحاب الأعمال والمهن الحرة.

 

وكشف عن عدة محددات أساسية لعملية التمويل للقرض وهي كالتالي:
الحد الأدنى لسن العميل 23 عاما
الحد الأقصى لسن العميل في نهاية القرض
60 سنة للموظفين
65 سنة لأصحاب الأعمال والمهن الحرة
الحد الأقصى لنسبة قسط التمويل العقاري 40 % من الدخل المحتسب للعميل
الحد الأقصى لنسبة التزامات العميل 50% طبقا لتعليمات البنك المركزي متضمنة قسط التمويل العقاري


سعر العائد


26.5 % للموظفين
26.75 % لأصحاب الأعمال
الحد الأدنى لقيمة التمويل 250 ألف جم
الحد الأقصى لقيمة التمويل 15 مليون جم
الحد الأقصى لنسبة التمويل 80% من قيمة الوحدات السكنية و60% من قيمة الوحدات المصيفية
الحد الأدنى للدفعة المقدمة
20% من قيمة الوحدات السكنية
40% من قيمة الوحدات المصيفية
الحد الأدنى لمدة التمويل 3 سنوات
الحد الأقصى لمدة التمويل
15 سنة للموظفين
10 سنوات لأصحاب الأعمال والمهن الحرة والعاملين بالخارج

وفيما يخص المستندات المطلوبة للوحدة فقد أوضح بنك القاهرة أنها تشمل ما يلي: ​


الوحدات المسجلة أو القابلة للتسجيل
العقد المسجل بالشهر العقاري (سند ملكية البائع للوحدة أو الأرض المقام عليها الوحدة المطلوب تمويلها)


شهادة تصرفات عقارية


كشف رسمي حديث من مأمورية الضرائب العقارية (طبقا لكل حالة)


تراخيص البناء


أي مستندات أخرى تطلبها مجموعة الشئون القانونية وفقا لكل حالة على حدة
الوحدات داخل مجمعات سكنية مملوكة الى مطور عقاري (شركة)
صورة من خطاب تخصيص الأرض أو القرار الوزاري (مستند ملكية الأرض)
صورة من الموقف المالي للأرض
صورة من تراخيص البناء
أي مستندات أخرى تطلبها مجموعة الشئون القانونية وفقا لكل حالة على حدة.

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