بيت السناري يستضيف أمسية "قطوف من بستان الشعر" الإثنين

بيت السناري يستضيف أمسية "قطوف من بستان الشعر" الإثنين
يستضيف بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، أمسية شعرية بعنوان "قطوف من بستان الشعر" يوم الاثنين الموافق 24 فبراير في تمام الخامسة مساءً، ينظمها الشاعر الدكتور محمد حلمي حامد.
تنقسم الأمسية إلى جزءين:
بالجزء الأول يشارك نخبة من الشعراء في الأمسية الشعرية؛ من بينهم هشام حربي، جمال عبد العظيم، سعيد صابر، الدكتور أمجد حسني، ليلى حسين السيد، الدكتور محمد عبد الحواد، الدكتور حسام جايل، جلال الصياد، ومحمد عصمت راضي، بالإضافة إلى عدد من الشعراء الآخرين، ويتخلل هذا الجزء عزف شجي على العود للموسيقار إسماعيل سمرة.
وفي الجزء الثاني مناقشة ديوان "مكتوب بماء الورد" للشاعرة الدكتورة عزة بدر، الصادر عن المجلس الأعلى للثقافة، حيث يستعرض الناقدان الدكتور أحمد عفيفي والدكتور وائل سليم معاني ومضمون الديوان الذي يمثل استمرار الرحلة الشعرية للشاعرة بلغة مرهفة تعبّر عن الذات وتبحث عن كنوز الكلمات والمعاني العميقة في لحظات السكون وبين السطور.
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