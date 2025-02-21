بيت السناري يستضيف أمسية "قطوف من بستان الشعر" الإثنين

يستضيف بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، أمسية شعرية بعنوان "قطوف من بستان الشعر" يوم الاثنين الموافق 24 فبراير في تمام الخامسة مساءً، ينظمها الشاعر الدكتور محمد حلمي حامد.

تنقسم الأمسية إلى جزءين:

بالجزء الأول يشارك نخبة من الشعراء في الأمسية الشعرية؛ من بينهم هشام حربي، جمال عبد العظيم، سعيد صابر، الدكتور أمجد حسني، ليلى حسين السيد، الدكتور محمد عبد الحواد، الدكتور حسام جايل، جلال الصياد، ومحمد عصمت راضي، بالإضافة إلى عدد من الشعراء الآخرين، ويتخلل هذا الجزء عزف شجي على العود للموسيقار إسماعيل سمرة.

وفي الجزء الثاني مناقشة ديوان "مكتوب بماء الورد" للشاعرة الدكتورة عزة بدر، الصادر عن المجلس الأعلى للثقافة، حيث يستعرض الناقدان الدكتور أحمد عفيفي والدكتور وائل سليم معاني ومضمون الديوان الذي يمثل استمرار الرحلة الشعرية للشاعرة بلغة مرهفة تعبّر عن الذات وتبحث عن كنوز الكلمات والمعاني العميقة في لحظات السكون وبين السطور.

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