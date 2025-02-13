22 فبراير، معرض "عن أثر بشري يُقتفى" في بيت السناري

يستضيف بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، معرض للفنان المعاصر هيثم شريف بعنوان “عن أثر بشري يُقتفى” يوم السبت الموافق 22 فبراير في تمام الساعة الـ 6 مساءً، والذي يقدم من خلاله رؤية بصرية وسردية نابعة من سنوات من البحث والتجريب، مما يجعله فرصة مميزة لاكتشاف تطور مشروعه الفني، ويضم المعرض أعمالًا تسلط الضوء على محطات مختلفة من رحلته، مما يتيح للزائر تتبع "الأثر البشري" الذي تركه هذا المشروع عبر الزمن.

"عن أثر بشري يُقتفى" هو مشروع فني توثيقي يعكس رحلة إبداعية امتدت لسبعة عشر عامًا، متتبعًا تطور الممارسة الفنية لهيثم شريف، ومن خلال هذا المعرض الفردي الأول له، يسعى شريف إلى تقديم محطات مختلفة من تجربته، التي تشمل مجالات متعددة مثل الفنون البصرية، الكتابة، وصناعة الأفلام التسجيلية، ذلك على أن يكون المعرض متاحًا للجمهور مجانًا.

الفنان هيثم الشريف

هيثم شريف هو فنان بصري مصري معاصر، يجمع بين الممارسات التشكيلية وصناعة الأفلام، ويحمل بكالوريوس فى العلوم الاجتماعية المتخصصة، كلية الخدمة الاجتماعية، جامعة حلوان، وبكالوريوس في الرسوم المتحركة من المعهد العالي للسينما، إلى جانب دبلوم عالي في العلوم السينمائية المتخصصة، ويعمل حاليًا كمخرج أفلام تسجيلية، وشارك في عدة معارض جماعية، وله مقتنيات داخل وخارج مصر.

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