بيت السناري يعرض فيلم "البحث عن رفاعة" غدا

يقدم بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، عرضًا لفيلم "البحث عن رفاعة" للمخرج والكاتب المصري صلاح هاشم، وذلك غدا الأربعاء 22 يناير 2025، في تمام السادسة مساءً، بمقر بيت السناري الأثري، بحي السيدة زينب بالقاهرة.

ويتناول الفيلم شخصية وأفكار رفاعة الطهطاوي، أحد رواد النهضة الفكرية في مصر، ويقدم رؤية سينمائية تجمع بين التاريخ والواقع، مسلطًا الضوء على إسهاماته في تشكيل الوعي العربي الحديث.

جدير بالذكر أن الفيلم وثائقي طويل، تبلغ مدته 61 دقيقة، وقد أخرجه صلاح هاشم، وقام بالتصوير والمونتاج المصور اللبناني سامي لمع، والمنتج المنفذ نجاح كرم، والموسيقى يحيى خليل، وهو من إنتاج سينما إيزيس.

وعُرض الفيلم لأول مرة في 9 يونيو عام 2008 في جامعة لندن قسم الدراسات الشرقية، ثم شارك في العديد من المهرجانات العربية والعالمية، مثل كارافان السينما العربية والأوروبية في عمان بالأردن، كما عرض في متحف الحضارات الأوروبية والمتوسطية في مارسيليا، بفرنسا تحت عنوان "الطهطاوي.. مونتسكيو العرب".

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