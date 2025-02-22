شعبة الثروة الداجنة تشارك في اجتماع غرفة الصناعات الغذائية بشأن مجازر الدواجن

تشارك شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة برئاسة الدكتور عبد العزيز السيد؛ في اجتماع غرفة الصناعات الغذائية الذي يعقد غداالأحد بمقر اتحاد الصناعات المصرية.

بحث مشكلات مجازر الدواجن

مناقشة مشكلات مجازر الدواجن يوم الأحد المقبل

وقال الدكتور عبدالعزيز السيد إن الشعبة ستشارك في اجتماع غرفة الصناعات الغذائية الذي يعقد ظهر غد الأحد 23 فبراير الجاري بمقر اتحاد الصناعات، الذي سيناقش عدد من المشكلات التي تواجه المجازر.

الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة

التراخيص وسلامة الغذاء على رأس جدول أعمال الاجتماع

وأضاف أن خلال الاجتماع سيتم مناقشة مشكلات مجازر الدواجن وخاصة اليدوية، فيما يخص التراخيص والمحليات والطب البيطري وسلامة الغذاء، لذلك سيعقد الاجتماع بحضور جميع الأطراف التي تشمل أصحاب المجازر وأعضاء من شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية؛ إلى جانب ممثلين عن التنمية المحلية والطب البيطري وسلامة الغذاء.

بحث مشكلات مجازر الدواجن

بحث الحلول العملية لمواجهة مشكلات المجازر

وأشار إلى أنه سيتم مناقشة جميع المشكلات التي تواجه مجازر الدواجن؛ وبحث الحلول العملية لمواجهة هذه المشكلات.

شعبة الثروة الداجنة توقع بروتوكولا مع جامعة بنها الأهلية لتدريب الطلاب

يشار إلى أن الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، بروتوكول تعاون مع جامعة بنها الأهلية، موضحًا أنه تم توقيع الاتفاق فى بادرة لتعميق التعاون العلمى والتعليم والتدريب والابتكار بين الجامعات العلمية والشركات المتخصصة لتطوير الصناعة وتعميق البحث العلمي والاستفادة منه فى المجالات الصناعية.

تدريب الطلاب في المرحلة الجامعية والخريجين

وأشار إلى أن البروتوكول وقع في حضور الدكتور تامر سمير رئيس الجامعة، والدكتور محمود شكل نائب رئيس الجامعة للتوظيف والابتكار وريادة الأعمال، مضيفًا أن بنود الاتفاق تشمل تدريب الطلاب في المرحلة الجامعية والخريجين فى المجالات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب التأهيل المهني للطلبة والخريجين مصريين ووافدين، والمشاركة في المشروعات الطلابية البحثية ذات الاهتمام المشترك.

توفير فرض عمل للخريجين المتميزين

وتابع: وتوفير فرض عمل للخريجين المتميزين الذين تم تدريبهم، والتعاون فى إجراء البحوث العلمية المشتركة ذات الطابع العلمي، إلى جانب تبادل الزيارات وتبادل الخبرات والمناقشات العلمية، وإلقاء المحاضرات.

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