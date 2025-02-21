توتر متصاعد في غزة.. هل ينهار اتفاق وقف إطلاق النار بسبب الأسيرة شيري بيباس؟.. نتنياهو يتهم حماس بالإخلال بشروط الصفقة.. والحركة تؤكد التزامها بالاتفاقات وتحقق في لغز اختفاء جثمانها

تصاعدت التوترات بين إسرائيل وحركة "حماس" في الأيام الأخيرة على خلفية قضية الأسيرة الإسرائيلية شيري بيباس، حيث أدى عدم تسليم جثمانها ضمن اتفاق تبادل الأسرى إلى خلاف قد يهدد استمرار وقف إطلاق النار في غزة.

خلاف حول الجثامين

في إطار الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة قطرية ومصرية، سلمت "حماس" أربعة جثامين لإسرائيل، التي أكدت أن أحدها لا يعود إلى شيري بيباس، ما أثار استياء الحكومة الإسرائيلية.

واتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "حماس" بالإخلال بشروط الصفقة، مشددًا على أن إسرائيل لن تقبل بأي "تلاعب" في مصير أسراها.

من جانبها، أكدت "حماس" أن الجثمان الذي طالبت به إسرائيل قد يكون مفقودًا أو اختلط بجثث أخرى نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف خلال الحرب.

كما أشارت إلى أنها تحقق في المسألة، مؤكدة التزامها بالاتفاقات التي تم التوصل إليها.

انعكاسات على وقف إطلاق النار

يأتي هذا الخلاف في وقت دقيق، حيث تسعى الأطراف المعنية إلى تمديد التهدئة الهشة، لكن التوتر المتصاعد قد يؤدي إلى انهيار الاتفاق، خاصة مع تزايد الضغط الداخلي على نتنياهو من عائلات الأسرى والمجتمع الإسرائيلي.

في المقابل، تؤكد الوساطات الدولية استمرار الجهود للحفاظ على التهدئة ومنع العودة إلى التصعيد العسكري، مع وجود مخاوف من أن يؤدي أي انهيار في المفاوضات إلى جولة جديدة من العنف.

بينما تحاول الأطراف تفادي انهيار اتفاق وقف إطلاق النار، تظل قضية شيري بيباس نقطة خلافية قد تؤدي إلى إعادة إشعال المواجهة، ما لم يتم التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف.

وشنت عائلة الرهينة شيري بيباس، التي كانت محتجزة لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، مع طفليها، قبل إعلان حركة حماس مقتلهم بغارة إسرائيلية، هجومًا لاذعًا على حكومة الاحتلال الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو.

وحملت العائلة، في بيان شديد اللهجة، حكومة الاحتلال الإسرائيلية المسئولية الكاملة عن إعادة شيري وابنيها إلى عائلتهم "أحياء"، في الوقت الذي فشلت فيه في إعادة جثة شيري من قطاع غزة.

وقالت عائلة بيباس في بيانها: "مسئولية دولة الاحتلال الإسرائيلية كانت إعادة أفراد عائلة شيري أحياء، لا نطالب بالانتقام بل بإعادة جثمان شيري وإنقاذ كل المخطوفين الأحياء وإعادة الأموات".

ومن جهتهم، قالت عائلات أسرى إسرائيليين إن "نتنياهو هو المسؤول عما حدث في 7 أكتوبر وعليه الاستمرار في المفاوضات لإعادة الجميع".

وقبل وقت سابق قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري: نطالب بإعادة رفات شيري بيباس وعدم إعادتها خرق لاتفاق وقف إطلاق النار.

جيش الاحتلال يطالب بإعادة رفات شيري بيباس

وزعم هاجاري أن حماس لم تلتزم بالاتفاق ولم تعد شيري بيباس، مدعيا أن أحد الجثامين التي سلمتها حماس أمس مجهول الهوية ونطالب بإعادة جثة بيباس.

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