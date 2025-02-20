بمشاركة أكثر من 70 عارضا، تخفيضات بمهرجان التمور تصل لـ 30%

افتتح الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة "مهرجان القاهرة الدولي الخامس للتمور" بحديقة الحرية بحي غرب القاهرة بحضور المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، واللواء إبراهيم عبد الهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، ضمن استعدادات الدولة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع بأسعار مناسبة قبل حلول شهر رمضان.

ويقام المهرجان بالتعاون مع وزارة الزراعة، ومركز البحوث الزراعية، ووزارة التجارة، ومديرية تموين القاهرة، ومجموعة من عارضي الحرف التراثية والمنتجات اليدوية ويستمر حتى يوم الثلاثاء القادم ٢٥ فبراير ٢٠٢٥.

وأكد محافظ القاهرة أن هذا المهرجان يأتي في إطار تنفيذ توجهات الدولة نحو دعم الصناعات المحلية ومنها زراعة النخيل وتجارة التمور والصناعات القائمة عليها وزيادة الحصيلة الاستثمارية لها بالتعاون مع شركاء التنمية لما تمثله تلك الصناعة للدولة حيث تعد مصر من أكبر الدول المنتجة للتمور في العالم، وهو ما وضح في مبادرة الرئيس بزراعة ١٠٠ مليون نخلة مثمرة في كل محافظات مصر.

وأضاف محافظ القاهرة أن المحافظة تدعم كافة المعارض وتوفر الأماكن للعارضين بالمجان، سواء فى أسواق اليوم الواحد أو معارض أهلا رمضان، أو المعارض المتخصصة بهدف المساعدة على تسويق المنتجات، وخلق فرص عمل، وتشجيع المنتج المحلى.

وأشار إبراهيم صابر إلى جودة وتنوع المنتجات والمعروضات الموجودة بمهرجان التمور والتي تمثل عدد من المحافظات، حيث تولي الدولة المصرية اهتمام كبير لتطوير صناعة وإنتاج التمور في مختلف المحافظات بما يساهم في تعزيز إنتاج مصر من التمور، والاستمرار في اعتلاء مصر قمة الدول المنتجة والمصدرة للتمور في العالم، لافتًا إلى أن هذه المهرجانات تمثل فرصة للترويج للصناعات اليدوية ومنتجات القرى وأصحاب الحرف ومشروعات المرأة، كذلك تعد بيئة خصبة لخلق فرص عمل.

مشاركة 70 عارضا في مهرجان التمور

وأضاف محافظ القاهرة أن المهرجان الذي يشارك به أكثر من ٧٠ عارضا سيشهد تخفيضات كبيرة على كافة السلع الغذائية ومختلف أنواع التمور تتراوح بين 25% ــ 30% كما سيلبي كافة احتياجات الأسر من التمور التى تمثل عنصرًا أساسيًا على المائدة الرمضانية، حيث يوجد بهما أنواعًا مختلفة من التمور من كافة محافظات مصر التى تشتهر بزراعة النخيل وإنتاج التمور، بالإضافة إلى مشاركة مصنعين للتمور من عدد من الدول العربية من بينها الجزائر وليبيا والسودان والسعودية.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه سيقام على هامش المهرجان محاضرات، وورش عمل، وندوات تثقيفية عن أهمية صناعة التمور لتأهيل الشباب لفكرة ريادة الأعمال وحثهم على بدء مشروعات صغيرة فى مجال صناعة التمور وتسويقها.

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