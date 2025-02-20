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حوادث

النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق مخزن مناديل بوسط البلد

حريق، فيتو
حريق، فيتو

انتدبت نيابة وسط القاهرة الكلية، المعمل الجنائي لبيان سبب حريقا نشب داخل مخزن مناديل أعلى سطح أحد العقارات بوسط البلد في منطقة عابدين، دون وقوع أي إصابات.

 

حريق مخزن مناديل بوسط البلد
وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن مناديل أعلى سطح أحد العقارات في وسط البلد بدائرة قسم شرطة عابدين، وعلى الفور، دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بسيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

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الإدارة العامة للحماية المدنية قسم شرطة عابدين مخزن مناديل بوسط البلد منطقة عابدين نيابة وسط القاهرة

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