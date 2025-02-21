الجمعة 21 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط 375 كيلو لحوم ودجاج فاسد بالدقهلية

حملات بيطرية، فيتو
حملات بيطرية، فيتو

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الحملات الرقابية التي تجري بالتنسيق بين الطب البيطري ومديرية ومباحث التموين، للتفتيش على، محلات الجزارة، وثلاجات حفظ اللحوم، والمطاعم، وأماكن بيع وتداول اللحوم، والأسماك والدواجن.

محافظ الدقهلية: ضبط 375 كيلو لحوم ودجاج مخالفة للمواصفات

وفي إطار تأكيد محافظ الدقهلية أن الرقابة على الأسواق والمحال والمنافذ التي تقوم ببيع وتداول وعرض اللحوم والمنتجات الغذائية بمختلف أنواعها، تهدف إلى ضبط الأسعار وعدم المغالاة والتأكد من سلامة السلع المعروضة للبيع، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

المرور والتفتيش على مركزي شربين وميت غمر

أوضح الدكتور السيد الحسنين مدير مديرية الطب البيطري، عن قيام حملة، بالمرور والتفتيش على مركزي شربين، وميت غمر، وتحرير 8 محاضر بإجمالي 375 كجم، منها 305 كجم ذبح خارج السلخانة، و70 كجم أسماك ودواجن عينات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، للحفاظ على وصول طعام آمن خالي من مسببات الأمراض.

الحملة جاءت بالتنسيق مع المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين

وأضاف أن الحملة جاءت بالتنسيق مع المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين، والعميد خالد دويدار مدير مباحث التموين بالدقهلية، وبرئاسة الدكتور سامح الدسوقي مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، والدكتورة حنان أبو العطا مدير عام الصحة والمجازر، وعضوية الدكتورة فاطمة أبو المعاطي، والدكتورة هبه فتحي، والدكتورة ايناس الشافعي من أطباء مديرية الطب البيطري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماك والدواجن الاسواق والمحال الرقابة على الأسواق اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية خارج السلخانة صحة وسلامة المواطنين مباحث التموين بالدقهلية منتجات الغذائية مديرية الطب البيطر مدير مديرية الطب البيطري

مواد متعلقة

رئيس الإنجيلية: رسالة الكنيسة هي بناء مجتمع سمائي على الأرض

السكرتير العام المساعد يفتتح مسجد المتبولي في دمياط

وزير الثقافة يعقد اجتماعًا موسعًا بقيادات الوزارة لمتابعة الخطة الاستثمارية وبرنامج فعاليات رمضان

رئيس مصر وملك الأردن وأمير الكويت أوائل الحاضرين للمشاركة في قمة الرياض التشاورية

الأكثر قراءة

لاعب الأهلي يتعرض لحادث سير بمدينة 6 أكتوبر

3 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة

حقيقة كسر شهادات الادخار والودائع للمتوفين في البنوك تلقائيا

افتتاح مسجد السلام بقرية الأنبوطين في الغربية بتكلفة 13 مليون جنيه (صور)

حماس: سنفحص ادعاءات الاحتلال بشأن رفات الأسيرة شيري بيباس

حالة الطقس الأسبوع المقبل، أمطار تضرب هذه المحافظات

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلي بالدوري الممتاز

تمني النصر، تفسير الشعراوي للآية 143 من سورة آل عمران (فيديو)

منوعات

المزيد

أستراليا تغير اسم الإعصار لهذا السبب

شبيه كوفيد، اكتشاف فيروس جديد لدى الخفافيش في الصين

خبير: ماسك "يسبق القاطرة" بإخراج المحطة الفضائية الدولية من مدارها

خرج عن مساره، قطار يدهس قطيعًا من الأفيال في سريلانكا (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف علي أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة ٢١/ ٢/ ٢٠٢٥

32 جنيها سعر كيلو السكر اليوم الجمعة

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الجمعة بالأسواق

سعر سلندرات الألومنيوم بالأسواق اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

ديربي مدريد ومواجهة صعبة لليفربول.. مواجهات دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تمني النصر، تفسير الشعراوي للآية 143 من سورة آل عمران (فيديو)

دعاء وداع شهر شعبان.. هل ورد عن النبي؟

تفسير حلم التسبيح في المنام وعلاقته بزوال هذه الهموم وقدوم الفرج

المزيد
الجريدة الرسمية