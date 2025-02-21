ضبط 375 كيلو لحوم ودجاج فاسد بالدقهلية

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الحملات الرقابية التي تجري بالتنسيق بين الطب البيطري ومديرية ومباحث التموين، للتفتيش على، محلات الجزارة، وثلاجات حفظ اللحوم، والمطاعم، وأماكن بيع وتداول اللحوم، والأسماك والدواجن.

محافظ الدقهلية: ضبط 375 كيلو لحوم ودجاج مخالفة للمواصفات

وفي إطار تأكيد محافظ الدقهلية أن الرقابة على الأسواق والمحال والمنافذ التي تقوم ببيع وتداول وعرض اللحوم والمنتجات الغذائية بمختلف أنواعها، تهدف إلى ضبط الأسعار وعدم المغالاة والتأكد من سلامة السلع المعروضة للبيع، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

المرور والتفتيش على مركزي شربين وميت غمر

أوضح الدكتور السيد الحسنين مدير مديرية الطب البيطري، عن قيام حملة، بالمرور والتفتيش على مركزي شربين، وميت غمر، وتحرير 8 محاضر بإجمالي 375 كجم، منها 305 كجم ذبح خارج السلخانة، و70 كجم أسماك ودواجن عينات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، للحفاظ على وصول طعام آمن خالي من مسببات الأمراض.

الحملة جاءت بالتنسيق مع المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين

وأضاف أن الحملة جاءت بالتنسيق مع المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين، والعميد خالد دويدار مدير مباحث التموين بالدقهلية، وبرئاسة الدكتور سامح الدسوقي مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، والدكتورة حنان أبو العطا مدير عام الصحة والمجازر، وعضوية الدكتورة فاطمة أبو المعاطي، والدكتورة هبه فتحي، والدكتورة ايناس الشافعي من أطباء مديرية الطب البيطري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.