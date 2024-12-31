الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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مديرية الطب البيطري بسوهاج تشن 500 حملة على الأسواق ومنافذ البيع في 2024

الطب البيطري
الطب البيطري

 أعلن الدكتور أحمد حمدي مدير عام مديرية الطب البيطري بسوهاج عن حصاد عام 2024 فى مديرية الطب البيطرى والإدارات التابعة له، حيث تم ذبح 56000 حيوان في المجازر الحكومية بمراكز المحافظة المختلفة، وتم ضبط أكثر من 8 أطنان من اللحوم والمجمدات الغير صالحة للاستهلاك الآدمي. 

وذلك من خلال أكثر من ٥٠٠ حملة على الأسواق ومنافذ بيع وتداول اللحوم وخلال العام تم تحصين ٥٢ ألفا و311 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية  ٥٢٢ ألف ضد حمى الوادي المتصدع  و١٧١ألفا و870 ضد مرض الجلد العقدي  ٤٤ ألفا و572 حالة ضد مرض جدري الأغنام ٥٦  ألفا و868 ضد مرض طاعون المجترات و55 ألفا 927 حالة ضد مرض التسمم الدموي، بينما تم تحصين ٣٧٠ ألفا و393 طائرا ضد مرض الإنفلونزا. 

 

تعرف على حصاد مديرية الطب البيطري بسوهاج فى عام ٢٠٢٤

وأضاف حمدى أنه تم عمل أكثر من 300 قافلة بيطرية علاجية مجانية، حيث تم علاج 156194 حيوانا، وبالنسبة للندوات الإرشادية التوعوية تم عمل ٢٠١٤ ندوة إرشادية وتم تلقيح عدد ٣٣٠٠٠  من الأبقار والجاموس وتم التأمين على ٧٠ ألفا 533 حيوانا، وتم عمل اختبارات سل وبروسيلا لأكثر من ٤٤٠٠ حيوان.

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الدكتور احمد حمدى الحمي القلاعية الابقار والجاموس 2024 قافلة بيطرية علاجية مجانية مرض الجلد العقدي مديرية الطب البيطرى مرض الحمى القلاعية

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