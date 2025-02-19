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محافظ الدقهلية يتابع فعاليات استكمال مبادرة "رواد النيل" لتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا

ورش التدريب، فيتو
ورش التدريب، فيتو

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، فعاليات استكمال تنفيذ مبادرة "رواد النيل" لتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا، بالتعاون والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، في إطار الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، بالتنسيق والشراكة مع مركز تطوير الأعمال بالبنك الأهلي المصري، وبمشاركة التعليم العالي بالدقهلية.

فعاليات استكمال مبادرة "رواد النيل" لتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا

وأكد محافظ الدقهلية أنه في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة تحقيق أهداف التنمية المجتمعية، من خلال بناء الإنسان والتوعية والتثقيف، بكافة القضايا وكيفية التعامل معها بإيجابية لتحقيق التنمية الشاملة، وتنفيذا لتكليفات  الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وبالمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية في هذا الشأن، يجري عقد هذه الدورات وورش العمل.

ورش العمل تستهدف فتيات الجامعات لتحقيق الاستفادة القصوى

من جهتها قالت الدكتورة هبة البيلي مدير إدارة شئون المرأة، إنه بالتنسيق بين وحدة تكافؤ الفرص، برئاسة الأستاذة ياسمين مهند بديوان عام المحافظة، وبالتعاون مع الدكتورة محاسن فكري عميد كلية الدراسات الإسلامية بنات، والدكتورة نجلاء متولي مدير مركز التدريب بكلية الدراسات الإسلامية للبنات، ومركز تطوير الأعمال بالبنك الأهلي المصري لتنفيذ ورش العمل، التي تستهدف فتيات الجامعات لتحقيق الإستفادة القصوى للفتيات في سن العمل من مبادرة رواد النيل.

استكمال تنفيذ خطة عمل الإدارة

وأضافت أنه من المقرر أن يتم استكمال تنفيذ خطة عمل الإدارة، في عدد من جامعات ومعاهد محافظة الدقهلية، خلال الفصل الدراسي الثاني، وتتضمن هذه المبادرة حزمة متكاملة من الخدمات غير التمويلية، تشمل التوعية بإعداد دراسات الجدوى وإدارة المشروعات وطرق الحصول على التمويل اللازم لتنفيذها من البنك، بهدف خلق بيئة استثمارية ملائمة للتمكين المالي والفني للمرأة، لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومعالجة التحديات والمعوقات التي تواجهها، وبناء القدرات المؤسسية لهذا القطاع الحيوي لخدمة المجتمع، وشارك في ورش العمل أميرة الشربيني، ونرمين الشيخ محاضر من مركز تطوير أعمال البنك الأهلي المصري.

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