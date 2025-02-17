جوارديولا: نسبة تأهل مانشستر سيتي أمام ريال مدريد بدوري الأبطال 1%

أكد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، أن فريقه يمتلك حظوظًا قليلة للتأهل على حساب ريال مدريد الإسباني، خلال مواجهتهما المرتقبة في إياب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وخسر السيتي على أرضه 2-3 في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي، رغم تقدمه 2-1 قبل أربع دقائق من نهاية الوقت الأصلي على حامل اللقب.



ويخوض السيتي المباراة بعد فوزه الكبير على نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي برباعية نظيفة، بينها ثلاثية "هاتريك" لمهاجمه المصري عمر مرموش القادم من آينتراخت فرانكفورت الألماني.

نسبة تأهل السيتي أمام ريال مدريد 1%

وقال جوارديولا في تصريحات صحفية: "هامش الفوز في ملعب سانتياجو برنابيو بعد هذا الموقف، الجميع يعرفه، النسبة المئوية للتأهل، قد تكون 1%، ستكون ضئيلة جدًا".

وأضاف: "سنحاول قدر الإمكان طالما ما زلنا نمتلك الفرصة سنقاتل عليها، هذا مؤكد، سنلعب كما اعتدنا، لكن الواقع أننا هذا الموسم على مسافة بعيدة من مستوياتنا".

وتابع جوارديولا: "لمباراة واحدة، السبت، لعبنا جيدًا، إنما هذا لن يغير الرأي السائد والواقع، لكن بالطبع، من الجيد أن نسافر إلى مدريد بعد نتيجة مماثلة".

ويحتاج مانشستر سيتي إلى تحقيق الفوز "إيابًا"، بفارق هدف من أجل التعادل والاحتكام لشوطين إضافيين وربما ركلات ترجيح، وبفارق هدفين أو أكثر لحسم التأهل إلى ثمن نهائي البطولة القارية.

في المقابل، يحتاج ريال مدريد إلى تجنب الخسارة والفوز أو تعادل بأي نتيجة، لضمان مقعده في دور الـ16، للموسم الـ18 تواليًا.

يذكر أن الفريق المتأهل بين مانشستر سيتي وريال مدريد سيخوض منافسات دور الـ16 أمام أحد ناديي أتلتيكو مدريد الإسباني وباير ليفركوزن الألماني، بموجب القرعة التي ستسحب يوم الجمعة القادم 21 فبراير.

وكان ريال مدريد تعادل على أرض أوساسونا 1-1 في الدوري الإسباني، وباتت صدارته مهددة بحال فوز غريمه برشلونة، ثالث ترتيب بفارق ثلاث نقاط عنه، على ضيفه رايو فاليكانو "السادس"، مساء اليوم الاثنين.

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