الإثنين 17 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

جوارديولا: نسبة تأهل مانشستر سيتي أمام ريال مدريد بدوري الأبطال 1%

جوارديولا
جوارديولا

أكد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، أن فريقه يمتلك حظوظًا قليلة للتأهل على حساب ريال مدريد الإسباني، خلال مواجهتهما المرتقبة في إياب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وخسر السيتي على أرضه 2-3 في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي، رغم تقدمه 2-1 قبل أربع دقائق من نهاية الوقت الأصلي على حامل اللقب.
 

ويخوض السيتي المباراة بعد فوزه الكبير على نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي  برباعية نظيفة، بينها ثلاثية "هاتريك" لمهاجمه المصري عمر مرموش القادم من آينتراخت فرانكفورت الألماني.

نسبة تأهل السيتي أمام ريال مدريد 1%

وقال جوارديولا في تصريحات صحفية: "هامش الفوز في ملعب سانتياجو برنابيو بعد هذا الموقف، الجميع يعرفه، النسبة المئوية للتأهل، قد تكون 1%، ستكون ضئيلة جدًا".

وأضاف: "سنحاول قدر الإمكان طالما ما زلنا نمتلك الفرصة سنقاتل عليها، هذا مؤكد، سنلعب كما اعتدنا، لكن الواقع أننا هذا الموسم على مسافة بعيدة من مستوياتنا".

 

وتابع جوارديولا: "لمباراة واحدة، السبت، لعبنا جيدًا، إنما هذا لن يغير الرأي السائد والواقع، لكن بالطبع، من الجيد أن نسافر إلى مدريد بعد نتيجة مماثلة".

 

 

ويحتاج مانشستر سيتي إلى تحقيق الفوز "إيابًا"، بفارق هدف من أجل التعادل والاحتكام لشوطين إضافيين وربما ركلات ترجيح، وبفارق هدفين أو أكثر لحسم التأهل إلى ثمن نهائي البطولة القارية.

في المقابل، يحتاج ريال مدريد إلى تجنب الخسارة والفوز أو تعادل بأي نتيجة، لضمان مقعده في دور الـ16، للموسم الـ18 تواليًا.

يذكر أن الفريق المتأهل بين مانشستر سيتي وريال مدريد سيخوض منافسات دور الـ16 أمام أحد ناديي أتلتيكو مدريد الإسباني وباير ليفركوزن الألماني، بموجب القرعة التي ستسحب يوم الجمعة القادم 21 فبراير.

 

وكان ريال مدريد تعادل على أرض أوساسونا 1-1 في الدوري الإسباني، وباتت صدارته مهددة بحال فوز غريمه برشلونة، ثالث ترتيب بفارق ثلاث نقاط عنه، على ضيفه رايو فاليكانو "السادس"، مساء اليوم الاثنين.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جوارديولا مانشستر سيتي ريال مدريد دوري ابطال اوروبا الإسباني بيب جوارديولا

مواد متعلقة

وفد ريال مدريد يستمع لتسجيلات غرفة الفار بمباراة إسبانيول

صلاح vs مرموش، موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

تعليق ناري من عمرو أديب على تألق مرموش مع مانشستر سيتي

شاهد، هاتريك عمر مرموش مع مانشستر سيتي ضد نيوكاسل

الأكثر قراءة

أسماء الأسد تخرج عن صمتها وتتحدث لأول مرة بعد سقوط النظام السوري

تفاصيل الحالة الصحية لضحايا ومصابي حادث عقار كرداسة (مستند)

الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

تفسير حلم الزفاف في المنام وعلاقته باستقرار الحياة الزوجية

عملية مخاض لحرب كبرى، توفيق عكاشة يكشف سر منح ترامب شحنة قنابل ضخمة لإسرائيل

أسعار الكتكوت الأبيض والبط اليوم الإثنين في الأسواق

بالأسماء..الحصيلة النهائية في انهيار عقار كرداسة..10 جثث و3 مصابين و6 ناجين

مصرع وإصابة 18 شخص، أقوال شهود العيان في حادث انهيار عقار بكرداسة (صور)

منوعات

المزيد

ابنة إيلون ماسك تتعرف على أخيها الجديد من خلال Reddit

مهمته البحث عن ناجين بعد الزلازل، أمريكا تطور روبوتات قادرة على تحمل الظروف القاسية (فيديو)

الأمم المتحدة: تجميد واشنطن لمساعداتها الخارجية يتسبب في وفاة الملايين بالإيدز

دراسة تحدد مصدرا جديدا لتلوث الهواء يهددنا بأمراض خطيرة

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد بالسوق المحلية

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد بالأسواق

يبدأ من 28 جنيها، أسعار الأرز الأبيض اليوم الأحد بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

تفاصيل مشاجرة تسببت في حبس المخرج محمد سامي شهرين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الزفاف في المنام وعلاقته باستقرار الحياة الزوجية

تفسير حلم الخناق في المنام وعلاقته بالضغوط النفسية والمشاكل

«وإن منكم لمن ليبطئن»، الشعراوي يروي قصة رجل تخاذل عن القتال (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية