نائب محافظ دمياط تشارك باجتماع الحكومة لمتابعة التصدي للتعديات على الأراضي

بالإنابة عن محافظ دمياط وعبر الفيديو كونفرانس ...

شاركت المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، وذلك بالإنابة عن الأستاذ الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، بالاجتماع المُنعقد برئاسة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية بمقر غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، وبمشاركة السادة المحافظين عبر الفيديو كونفرانس وحضور كل من اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية من ديوان عام الوزارة وبمشاركة قيادات وزارات التنمية المحلية والإسكان والزراعة.

متابعة تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء للتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية

وشهد الاجتماع متابعة تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير في شهر فبراير الجاري مع السادة المحافظين فيما يخص التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، والإجراءات المتبعة حيال إزالتها، كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة المتغيرات المكانية على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وتم الاتفاق علي مراجعة كافة البيانات وتدقيق كافة الحالات الخاصة بمنظومة المتغيرات والتعديات مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة للتصدي بكل حزم لأي تعديات علي الأراضي الزراعية وعدم التهاون في هذا الملف في ظل الأهمية القصوى التي يوليها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لهذا الملف، وضرورة التعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها.

كما شهد الاجتماع الاتفاق على أنه سيتم ربط كل المتغيرات المكانية في نطاق المدن الجديدة بالمنظومة الموجودة لدي مختلف محافظات الجمهورية لسرعة التنسيق والتواصل والتعامل الفوري في المهد في اي متغيرات يتم رصدها بالتعاون مع المحافظات وأجهزة المدن الجديدة ، وسيتم حسم كافة الردود الخاصة بتلك المتغيرات المكانية والمتبقي مما تم رصده سابقًا في أسرع وقت.

كما تم الاتفاق خلال اللقاء علي تكليف مسئول بكل المديريات الزراعية بالمحافظات يكون معني بملف المتغيرات المكانية لسرعة التنسيق والرد، وشدد السادة الوزراء علي ضرورة تفعيل اللجان المشكلة في كل محافظة لمواجهة أي تعديات علي الأراضي الزراعية وفق الإجراءات والقوانين والضوابط المتبعة في هذا الشأن، بما يحافظ على الرقعة الزراعية.

فيما وقد أكدت " نائب المحافظ " الى أن محافظة دمياط تولى اهتمام بالغ بملف التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية للحفاظ على الرقعة الزراعية، حيث لفتت إلى أنه يتم التعامل الفوري مع أى مخالفات يتم رصدها فى المهد، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث إن نسبة انجاز المحافظة بملف المتغيرات المكانية بلغت ٩٨،٧ % من إجمالي عدد التعديات وأشارت أيضًا إلى أنه يتم المتابعة الدورية لملف الرصد للمتغيرات المكانية لما تمثله من أهمية لرصد المخالفات والتعامل معها والتصدى لها للحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

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