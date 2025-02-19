الأربعاء 19 فبراير 2025
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محافظات

نائب محافظ دمياط تترأس اجتماعًا لمتابعة ملفات التصالح في مخالفات البناء

نائب محافظ دمياط..
نائب محافظ دمياط.. فيتو

عقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط اجتماعًا مع إدارات المتغيرات المكانية، والأملاك، والتحول الرقمي والمراكز التكنولوجية، ومدير الإدارة العامة للأزمات ومركز سيطرة الشبكة الوطنية والمتابعة وادارة التخطيط العمراني، بالديوان العام، وذلك لمتابعة آخر المستجدات في ملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية ومنظومة المتغيرات المكانية، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور عمرو حنفي، مستشار المحافظة لنظم المعلومات المكانية والمشرف على إدارة المتغيرات المكانية.

 "نائب المحافظ" تتابع نسب الإنجاز في ملف التصالح في مخالفات البناء

 

تابعت "نائب المحافظ" خلال الاجتماع نسب الإنجاز في ملف التصالح في مخالفات البناء، وأكدت على ضرورة تسريع وتيرة العمل وإنجاز الملف في أقرب وقت ممكن، وناقشت أيضًا المتغيرات المكانية التي طرأت على بعض المناطق، وتأثير ذلك على ملف التصالح، استعرضت أهم التحديات والمعوقات التي تواجه سير العمل في ملف التصالح، واقتراح الحلول المناسبة لتذليلها.

وأكدت ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية بملف التصالح، لضمان سرعة إنجاز الملف وتحقيق الأهداف المرجوة، كما تم بحث آليات تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية، والتأكيد على ضرورة تطبيق القانون بحزم على المخالفين، وأكدت على أهمية الحفاظ على الرقعة الزراعية، ومنع أي تعديات عليها.

وشددت "نائب محافظ دمياط" على الأهمية القصوى التي توليها المحافظة لملفي التصالح في مخالفات البناء وتقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية، مشيرة إلى أنهما يمثلان أولوية قصوى، مؤكدةً على ضرورة تسريع وتيرة العمل في كلا الملفين، وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقرب وقت ممكن، ووجهت بسرعة البت في طلبات التصالح وتقنين وضع اليد المقدمة من المواطنين، ومنح الأولوية للطلبات المستوفاة للشروط.

"نائب المحافظ"  يؤكد على ضرورة تسهيل الإجراءات على المواطنين، وتبسيط عملية تقديم الطلبات

 

شددت على ضرورة تسهيل الإجراءات على المواطنين، وتبسيط عملية تقديم الطلبات، وجهت بضرورة التواصل الفعال مع المواطنين، وتوضيح جميع الجوانب المتعلقة بالملفين لهم، وفي حال لم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل المواطنين في أسرع وقت، يجب اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة على المخالفين.

من جانبه، أكد الدكتور عمرو حنفي، ضرورة تطبيق القانون بحزم على المخالفين في مجال البناء على الأراضي الزراعية، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الرقعة الزراعية، والحفاظ عليها، والتصدي لأي مخالفات فى المهد، مؤكدًا أيضًا على المتابعة الدورية لهذا الملف.

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