محافظ الإسكندرية يوجّه رؤساء الأحياء بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين

وجه الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء والجهات التنفيذية المعنية برصد شكاوى المواطنين وسرعة التعامل معها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحلها.

يأتي ذلك في إطار الاستجابة لشكاوى المواطنين وسرعة التفاعل معها والتنسيق مع الجهات المعنية لبذل الجهود الممكنة لحلها.

وفي هذا السياق؛ فقد قام حي منتزه أول بتنفيذ حملة لإزالة تعديات الباعة الجائلين على الطريق العام وسرقة التيار الكهربائي بمدخل شارع الفلكي الرئيسي بمنطقة السيوف، وكذا الاستجابة لشكاوى المواطنين بخصوص إزالة تعديات المحال على الطريق العام بشارع السلام بالفلكي، كما تم تنفيذ حملة مكبرة لإزالة تعديات الباعة بشارع القاهرة.

وقام حي شرق بازالة الحواجز الحديدية الموجودة في ٧ شارع زكي بدوي والتي تكررت منها شكاوى المواطنين، ويأتي هذا في إطار فرض هيبة الدولة ومنع الفوضي واستغلال الشارع العام بدون وجه حق.

كما قامت أجهزة الحي بالاستجابة لمطالب المواطنين الخاصة بإنارة أسفل كوبري ابيس تجاه الموقف؛ حيث تم إنارة ١٣ كشاف وعزل وتأمين الأعمدة.

واستجابة لمطالب المواطنين المتكررة الخاصة برفع كفاءة النظافة بمحيط محطة مصر ومنطقة محرم بك ومنطقة الدخيلة ؛ فقد تم توجيه شركة نهضة مصر وادارة الرقابة والرصد البيئي برفع المخلفات أول بأول وزيادة عدد المخلفات من الأماكن التي تكررت منها شكاوى المواطنين

وقد قامت شركة نهضة مصر برفع المخلفات شوارع أحمد ماهر والميرغني ومحيطة بميدان محطة مصر و شوارع المنشا وشيدوان وسان جوزيف بمنطقة محرم بك.

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