إعلام الأسرى: نتوقع إفراج إسرائيل عن 602 فلسطيني غدا

قال مكتب إعلام الأسرى، اليوم الجمعة، إنه من المتوقع أن تفرج دولة الاحتلال عن 602 أسير فلسطيني غدا السبت.

وكشف أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الجمعة، عن أسماء أسرى الاحتلال المقرر الإفراج عنهم غدا السبت.

أسماء أسري الاحتلال المقرر الإفراج عنهم غدا

وقال أبو عبيدة: "سنفرج غدا عن إيليا كوهن وعمر شيم توف وعومر فنكرت وتال شوهام وأفيرا منغستو وهشام السيد".

أحدث تقييم للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي بشأن تكلفة إعادة إعمار غزة

في سياق متصل، ذكر تقييم أصدرته الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي يوم الثلاثاء أن الاحتياجات اللازمة لإعادة إعمار قطاع غزة والضفة الغربية بعد صراع استمر 15 شهرا بين الاحتلال وحركة المقاومة الفلسطينية حماس ستتجاوز 50 مليار دولار.

53.2 مليار دولار للتعافي وإعادة الإعمار

وبحسب «رويترز»، أشار التقييم السريع والمبدئي للأضرار والاحتياجات اللازمة إلى الحاجة إلى 53.2 مليار دولار للتعافي وإعادة الإعمار على مدى السنوات العشر المقبلة، منها 20 مليار دولار في السنوات الثلاث الأولى.

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