محافظ دمياط يعلن قرب الانتهاء من أعمال توصيل مرفق الكهرباء للنادي الرياضي برأس البر

أعلن الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، قرب الانتهاء من أعمال توصيل مرفق الكهرباء، بنادي دمياط الرياضي بمدينة رأس البر، وذلك إيذانًا لشغيله الأسبوع المقبل، حيث لفت أنه تم تنفيذ توصيلات الصرف الصحي بالنادي خلال الفترة الماضية.

تنفيذ توصيلات كابلات الكهرباء بالنادي، فيتو

محافظ دمياط: وزارة الشباب والرياضة تحملت جميع تكاليف توصيل المرافق إلى الناديث

فيما، أشار الدكتور أيمن الشهابي إلى أن وزارة الشباب والرياضة قد تحملت جميع تكاليف توصيل المرافق إلى النادي، حيث توجه بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعمه الكبير للنادي.

خطة تتضمن آلية استغلال السور الخارجي لنادي دمياط الرياضي

وفي صعيد متصل، أوضح "محافظ دمياط" إلى وجود تنسيق تام بين المحافظة والوزارة لإعداد خطة تتضمن آلية استغلال السور الخارجي لنادي دمياط الرياضي، لعمل محال تجارية، تعود عوائدها لصالح النادي، بما يضمن استمرار قيام النادي بدوره، لأبناء دمياط واستعادة مكانته التي يستحقها بين أندية مصر.

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