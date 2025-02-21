مفاجآت بأسعار العسل في مهرجان التمور 2025.. تخفيضات كبيرة في العبوات للجمهور.. الأبيض بالمكسرات بـ 80 جنيه والتين الشوكي 250 جرام بـ 150 جنيه( فيديو وصور )

يُعتبر العسل من المنتجات الهامة التي تُعرض في مهرجانات التمور، حيث يجذب اهتمام الزوار بجانب التمور ومشتقاتها.

يشارك في هذه المهرجانات مربي النحل ومنتجو العسل من مختلف المناطق، حيث يقدمون أنواعًا متنوعة من العسل الطبيعي، مثل عسل السدر، وعسل الطلح، وعسل السمر، وغيرها.

يتميز العسل بقيمته الغذائية العالية وخصائصه العلاجية، وتواجد علامات تجارية متنوعة للعسل في مهرجان التمور يساهم في زيادة الإقبال على المهرجان، مما يجعله منتجًا مميزًا بجانب التمور.

لذا، قامت عدسة "فيتو" بتوثيق بعض أنواع العسل المعروضة في مهرجان التمور 2025.

قال يوسف في حديثه مع فيتو إنه جاء من المنيا "الصعيد" للمشاركة في المهرجان بمنتجاته، وأشار إلى أن لديه أنواعًا متعددة من العسل تناسب الجميع، بما في ذلك أصحاب الأمراض المزمنة ومرضى السكري.

أنواع العسل في مهرجان التمور 2025

وأوضح أنه يمتلك مجموعة متنوعة من العسل، منها:

- عسل أسود

- عسل سدر

- عسل التين الشوكي من الظهير الصحراوي في الصعيد

- عسل أسل

- عسل الموالح، بالإضافة إلى أنواع أخرى بسيطة ومخلوطة بالأعشاب والمكسرات ومتعددة الاستخدامات.

أسعار العسل في مهرجان التمور 2025

- سعر علبة شمع العسل 60 جنيه

- سعر كيلو الأعشاب 200 جنيه

- سعر العسل الأبيض 20 جنيه لوزن 130 جرام

- سعر العسل بالمكسرات 80 جنيه

- سعر العسل الأسود 50 جنيه

استخدامات العسل

تابع يوسف أن هناك استخدامات أخرى للعسل بخلاف استخدامه في الطعام، حيث أوضح أنه يستخدم كمادة علاجية للبشرة والجسم، كما أنه مفيد لأصحاب الأمراض الجلدية وأمراض أخرى مثل السكري، والأشخاص الذين يعانون من مرض الماء الأبيض، بالإضافة إلى أمراض أخرى مثل جرثومة المعدة. الأنواع المستخدمة في العلاج تشمل البروبوليس وحبوب اللقاح وغذاء الملكات.

الفوائد الصحية للعسل

1. تعزيز المناعة: يحتوي على مضادات الأكسدة وخصائص مضادة للبكتيريا التي تساعد في تقوية جهاز المناعة.

2. علاج التهاب الحلق والسعال: يعمل كملطف طبيعي ويستخدم لتهدئة الحلق وتقليل السعال.

3. تحسين صحة الجهاز الهضمي: يساعد في تخفيف مشاكل المعدة مثل القرحة وعسر الهضم، ويعمل كمضاد للبكتيريا في الأمعاء.

4. التئام الجروح والحروق: له خصائص مضادة للبكتيريا تساعد في تسريع التئام الجروح وتقليل الالتهابات.

5. توفير طاقة طبيعية: غني بالكربوهيدرات الطبيعية التي تعزز الطاقة وتحسن الأداء البدني.

6. تحسين صحة القلب: قد يساهم في تقليل الكوليسترول الضار وتحسين صحة الأوعية الدموية.

7. ترطيب البشرة وعلاج حب الشباب: يستخدم في العديد من مستحضرات التجميل لعلاج الجفاف والتهيج الجلدي.

مهرجان التمور 2025

وكان قد افتتح-الجمعة- الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة "مهرجان القاهرة الدولي الخامس للتمور" بحديقة الحرية بحي غرب القاهرة بحضور المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، واللواء إبراهيم عبد الهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، ضمن استعدادات الدولة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع بأسعار مناسبة قبل حلول شهر رمضان.

ويقام المهرجان بالتعاون مع وزارة الزراعة، ومركز البحوث الزراعية، ووزارة التجارة، ومديرية تموين القاهرة، ومجموعة من عارضي الحرف التراثية والمنتجات اليدوية ويستمر حتى يوم الثلاثاء القادم ٢٥ فبراير ٢٠٢٥.

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