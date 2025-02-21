الجمعة 21 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، أسرة المداح تنهي تصوير 80% من أحداث العمل

مسلسل المداح
مسلسل المداح

انتهت أسرة مسلسل المداح من تصوير ما يقرب من 80% من أحداث العمل، المقرر أن يتم عرضه خلال سباق رمضان القادم، ويتم التصوير حاليًا داخل إحدى قرى مدينة الفيوم حيث المناطق الصحراوية.

مسلسل المداح 5 

ويقدم حمادة هلال خلال أحداث الجزء الخامس من مسلسل المداح أغنيتين أولهما ستكون في الحلقات الأولى من العمل بإحدى الليالي في الصعيد، ويتعاون هلال في هذه الأغاني مع عدد من الشعراء الجدد.

وتشهد أحداث الجزء الخامس من مسلسل المداح محاولة قتل صابر الذي يلعب دوره الفنان حمادة هلال من قبل أحد الدجالين.

أبطال مسلسل المداح

وضم مسلسل المداح بجانب حمادة هلال مجموعة من النجوم منهم: خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، هلا سمير، عفاف رشاد، فتحي عبد الوهاب، سهر الصايغ، هبة مجدي، أحمد خالد صالح، تامر شلتوت، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.

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