محافظ الدقهلية: تدشين شركة نظافة للبدء في جمع القمامة وكنس الشوارع ببلقاس (صور)

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، تدشين شركة نظافة للبدء في العمل بمنظومة الجمع بشوارع مدينة بلقاس، والبدء في تقديم خدمات نظافة وكنس الشوارع بمدينة بلقاس، ومعاونة الوحدة المحلية في أعمال جمع ونقل المخلفات والارتقاء بمستوى خدمات النظافة بالمدينة، حيث تم التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال كنس ونظافة الشوارع بمدينة بلقاس، إحدى خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه تم وضع خطة تشغيل لمدينة بلقاس، وتكليف لجنة للإشراف على الأعمال ومراقبة تنفيذ بنود العقد يوميا، وتوقيع الغرامات اللازمة، في حالة وجود أي تقصير أو إهمال في أداء الخدمات المطلوبة، وأكد أن الشركة مكلفة بالأعمال على مدار ثلاث ورديات، وتم التنبيه على الشركة بتوفير العدد الكافي من العمال والسائقين، بما يضمن حسن توزيعهم على كافة مناطق المدينة، على أن يتم تقسيمها إلى قطاعات.

من جهته أوضح محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، أن أعمال رفع المخلفات والتراكمات والنظافة اليومية تأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، في إطار خطة شاملة لتحسين البيئة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة فيما يتعلق بقطاعي البيئة والنظافة، حرصا على صحة وسلامة المواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.