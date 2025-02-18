نائب محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تطوير مداخل مدينة جمصة

قام الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، بتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بمداخل مدينة جمصة، وأوصى بسرعة الانتهاء قبل بداية موسم الصيف، واستقبال المصيفين بالمظهر اللائق بضيوف المدينة وأهلها، كما تفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين واستمع إلى المواطنين، وآرائهم فى مستوى الخدمات المقدمة.

كما تفقد نائب المحافظ، كذلك مستوى النظافة والتجميل مع مسئولي شركة النظافة المتعاقدة لتوريد العمالة والسائقين وشدد على سرعة استكمال أعداد العمال ومناقشة الاستعدادات لموسم الصيف وتكثيف العمالة وزيادة أعداد السائقين والمعدات، وتابع معدل الانجاز في ملفات التصالح ووجه بسرعة الانتهاء من جميع ملفات التصالح الجارية، كما استمع لعدد من المواطنين، ووجه بدراسة مطالبهم والعمل على حلها.

كما تفقد نائب المحافظ، يرافقه الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس مدينة جمصه، أعمال النظافة ورفع كفاءة الشاطئ، وأعمال انشاء مجموعة من المعارض والمحال، كمنطقة ترفيهية خلف قسم شرطة جمصه، وتفقد أعمال التطوير الجارية بشارع آمون وشارع جامعة الدلتا.

وتفقد "العدل" كذلك المنطقة الصناعية بجمصة، بحضور العميد محمود حمدي، رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصه، والمهندس رجب يوسف، القائم على تنظيم معرض منتجات المنطقة الصناعية المزمع انشاءه بأرض الشونة الأسبوع القادم، والمهندس محمود فتحي القائم على انشاء منظومة كاميرات المراقبة بالمنطقة، وغرفة التحكم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.