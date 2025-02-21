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محافظات

إزالة قواعد وسمل خرسانى مخالفة بقرية منية سمنود في الدقهلية (صور)

إزالة مبني مخالف
إزالة مبني مخالف باجا في الدقهلية، فيتو

شنت رئاسة مجلس مركز ومدينة أجا بمحافظة الدقهلية حملة مكبرة تمكنت من إزالة قواعد وسمل خرسانى بالمخالفة بقرية منية سمنود.
 

تنفيذ أعمال الإزالة الفورية لقواعد وسمل خرسانى

وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بتطبيق القانون ومنع جميع المخالفات، وبناءً على تعليمات المحاسب محمد عبدالباقي رئيس مركز ومدينة أجا، قام فريق العمل بتنفيذ أعمال الإزالة الفورية لقواعد وسمل خرسانى على مساحة 100م خارج الحيز العمراني.

تكسير المبنى بالمعدات الثقيلة (الدقاق واللودر) 

وخلال ذلك، تمت الإزالة الفورية للمخالفة المذكورة المكونة من قواعد وسمل خرساني حتى الانتهاء من تكسير المبنى بالمعدات الثقيلة (الدقاق واللودر) بقرية منية سمنود، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

 

جهود الدولة مستمرة في إزالة كافة التعديات

من جانبه، أكد المحاسب محمد عبدالباقي رئيس المركز على أن جهود الدولة مستمرة في إزالة كافة التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة، سواء خارج أو داخل الحيز العمراني غير المرخصة مؤكدًا على تطبيق القانون بكل حسم وحزم، وضرب يد من حديد على أي مخالفات تتم في نطاق المركز، مع تأكيد هيبة الدولة.

جاء ذلك بحضور  عبد الفتاح شحاته نائب رئيس مركز ومدينة أجا، والسعدى  عبدالمجيد رئيس الوحدة المحلية، ومسئول التعديات برئاسة المركز، ومسئول الجمعية الزراعية، وفنيين القسم الهندسي بالوحدة المحلية.

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