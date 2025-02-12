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صحة الدقهلية: إغلاق محطة لتعبئة المياه الجوفية من مصدر مجهول فى أجا

محطة مياه غير صالحة،
محطة مياه غير صالحة، فيتو

أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة صحة الدقهلية  قيام إدارة صحة البيئة بالمديرية بإغلاق محطة  لتعبئة المياه الجوفية من مصدر مجهول وغير مصرح به ومخالف للاشتراطات الصحية بنطاق مركز أجا.

تكثيف الرقابة على مصادر المياه والمحطات
وأضاف وكيل الوزارة أن ذلك يأتى فى إطار خطة صحة الدقهلية  بتكثيف الرقابة على مصادر المياه والمحطات والتأكيد على إغلاق محطات المياه الأهلية المخالفة.

مواد تستخدم لمعالجة المياه دون تصريح من وزارة الصحة


وأوضح الدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية لـ الطب الوقائى أنه بالتفتيش وجد بالمكان عدد من عبوات المياه المعبأة  والمجهزة للبيع على تروسيكل بالإضافة إلى عدد كبير من العبوات الفارغة ومواد تستخدم لـ معالجة المياه دون تصريح من وزارة الصحة.

إغلاق المحطة المذكورة بمعرفة  السلطة المختصة

بدورها أكدت الدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائى أنه تم إغلاق المحطة المذكورة بمعرفة  السلطة المختصة وكذلك التنبيه بضرورة متابعتها بصفة مستمرة للتأكد من عدم فتحها مرة أخرى.

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