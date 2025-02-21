رفع 43 طن قمامة خلال حملة مكبرة بأجا في الدقهلية (صور)

شنت رئاسة مجلس مركز ومدينة أجا في محافظة الدقهلية حملة مكبرة تمكنت من رفع 43 طنا من القمامة خلال حملة مكبرة بمداخل القرى في أجا بالدقهلية.



رفع 43 طنا من القمامة خلال حملة مكبرة بمداخل القرى في أجا بالدقهلية



وذلك فى إطار توجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية وبناء على تعليمات المحاسب محمد عبدالباقي رئيس مركز ومدينة أجا بتنفيذ حملة نظافة ورفع أكوام القمامة والتركمات والمخلفات الصلبة وتسوية وتمهيد الطرق بنطاق قرية منية سمنود، من خلال حملة نظافة مكبرة أسفرت عن رفع 43 طنا من القمامة والمخلفات الصلبة بالطرق والشوارع الرئيسية والفرعية والمناطق الفضاء بالقرية، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين مستوى البيئة.

تسوية وتمهيد الطرق بمدخل القري

وأوضح رئيس المركز أن الحملة تستهدف قرية منية سمنود ونظافة ورفع أكوام القمامة والتراكمات والمخلفات الصلبة وتسوية وتمهيد الطرق بمدخل القرى، طريق أم جلاجل طريق قرية جراح امتداد طريق قرية الديرس.

استمرار الحملات بشكل مكثف للقضاء على أى تجمعات قمامة

كما شدد رئيس أجا بضرورة استمرار تلك الحملات بشكل مكثف للقضاء على أى تجمعات قمامة وأتربة والعمل على إزالتها أولا بأول، وذلك لرفع مستوى النظافة.

وما زال العمل مستمرا لمتابعة ما يتم من أعمال لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

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