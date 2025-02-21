افتتاح معرض أهلًا رمضان بمركز أرمنت غرب الأقصر (صور)

افتتح الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر والعميد أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة أرمنت معرض أهلا رمضان بمدينة أرمنت الوابورات بجوار الوحدة المحلية لرئاسة مركز ومدينة أرمنت بالبر الغربي.

أهلا رمضان بالأقصر



وخلال جولتهما داخل المعرض، أشادا بجودة المنتجات وتنوعها، مؤكدين أن المبادرة تأتي في إطار الجهود المستمرة للدولة لدعم المواطنين وتوفير احتياجاتهم الأساسية بأسعار مناسبة، ومن جانبه أكد وكيل وزارة التموين بضرورة استمرار هذه المعارض في مختلف مراكز المحافظة لضمان وصول الدعم إلى أكبر عدد من المواطنين.

وأضاف وكيل تموين الأقصر أن المعرض يأتي ضمن توجيهات القيادة السياسية لتوفير السلع الغذائية بأسعار عادلة، وذلك فى إطار ضبط الأسواق ومنع أي استغلال للمواطنين، خاصة في المواسم التي تشهد زيادة في الطلب مثل شهر رمضان.

وأشار وكيل وزارة التموين إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة وجودة عالية، مشيرًا إلى أن المعرض يضم مجموعة متنوعة من السلع الأساسية، بما في ذلك الأرز، والسكر، والزيت، والدقيق، واللحوم، والدواجن، وغيرها من المنتجات الضرورية التي يحتاجها المواطن خلال الشهر الكريم.

ويعد معرض "أهلًا رمضان" بمدينة أرمنت واحدًا من سلسلة المعارض التى تم إقامتها بمختلف مراكز محافظة الأقصر لضمان توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين، تماشيًا مع خطة الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتخفيف الأعباء الاقتصادية على الأسر المصرية.

وفى سياق متصل قام وكيل وزارة التموين ورئيس مدينة أرمنت،بتفقد سوق اليوم الواحد المقام بجوار مستشفى حورس بأرمنت الوابورات يرافقهم مدير ووكيل إدارة التموين بأرمنت.

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