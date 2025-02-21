قوافل تعليمية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة في الفيوم

قال الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إن المديرية تنظم مراجعات المجانية لطلاب الشهادة الثانوية العامة، والشهادة الإعدادية، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، خلال يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

مقر القوافل التعليمية

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أن مقر القوافل التعليمية للشهادتين الإعدادية والثانوية العامة بشعبتيها، تبدأ يومي اليوم الجمعة وغدا السبت من الساعة 8.30 صباحا وحتى الساعة 3.30مساء، بنادي طامية الرياضي بمدينة طامية، ومدرسة الفيوم التجارية للبنات، ومدرسة الشهيد مصطفي أحمد على بغرب الفيوم، وقد شهد اليوم إقبالا كثيفا من طلاب الشهادتين الاعدادية والثانوية العامة.

الهدف من القوافل التعليمية

ولفت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، الي أن القوافل التعليمية تهدف إلى تقديم الدعم الكامل للطلاب وتخفيف العبء عنهم قبل بدء الامتحانات، وتقديم فرصة لتحسين مستوى الطلاب فى المواد الدراسية من خلال المراجعة المجانية الشاملة، ضمن الجهود المستمرة لتحسين جودة التعليم بالفيوم وتعزيز تكامل الأنشطة التعليمية والرياضية لرفع مستوى الطلاب وتحقيق أفضل النتائج لهم.

ولفت إلا أن القوافل التعليمية جزء من الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة المصرية لتوفير بيئة تعليمية مثلى اللطلاب في مراحل التعليم قبل الجامعي..

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