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محافظات

عبر فيديو كونفرانس، محافظ الدقهلية يشارك في اجتماع التنمية المحلية لمتابعة موقف المتغيرات المكانية

اجتماع كونفرنس محافظين
اجتماع كونفرنس محافظين مع وزيرة التنمية المحلية، فيتو

شارك اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم، في اجتماع التنمية المحلية عبر تقنية فيديو كونفرانس، برئاسة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، لمتابعة موقف الرصد اليومي لمنظومة المتغيرات المكانية. 

وأكد اللواء طارق مرزوق أن الرصد يتم أولا بأول لأي محاولات للتعدي أو البناء المخالف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على الفور.

المتغيرات المكانية قضية قومية

وأكد محافظ الدقهلية أنه يتابع بشكل شخصي من داخل الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة، جهود الوحدات المحلية في متابعة المتغيرات المكانية ومختلف ملفات العمل بالشبكة. 

وشدد أنه يتابع بدقة من داخل غرفة عمليات المحافظة، كافة المتغيرات المكانية والردود على كافة الإحداثيات، باعتبار أن المتغيرات المكانية قضية قومية.

المستمرة لنقاط المتغيرات المكانية للحفاظ على موارد الدولة

وأضاف محافظ الدقهلية أن المتابعة المستمرة لنقاط المتغيرات المكانية، تمثل أولوية قصوى للمتابعة على مدار الساعة لأي نقاط جديدة، للحفاظ على موارد الدولة، وذلك في إطار تعليمات، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالحفاظ على موارد الدولة، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بشأن ملف المتغيرات المكانية بالمحافظات، وبالمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية في هذا الشأن.

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