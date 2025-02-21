الجمعة 21 فبراير 2025
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رياضة

بتروجت يستضيف حرس الحدود بالدوري المصري في لقاء وسط الجدول

بتروجت
بتروجت

 الدوري المصري، يحل فريق حرس الحدود ضيفا أمام بتروجت، في تمام الساعة 7 مساء اليوم الجمعة ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز باستاد الكلية الحربية.

 
ويدخل بتروجت بقيادة سيد عيد المدير الفني وحرس الحدود بقيادة محمد يوسف المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تعدل الفريق البتواي أمام الزمالك بهدف في الجولة الماضية، كما يمر فريق الحدود بنتائج مميزة خلال الفترة الأخيرة بالدوري آخرها الفوز أمام فاركو بثنائية نظيفة.

 

ويحتل بتروجت المركز التاسع  في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة من 14 مباراة و4 انتصارات و6 تعادلات و4 هزائم بينما يحتل حرس الحدود المركز السابع برصيد 21 نقطة من 14 مباراة و6 انتصارات و3 تعادلات و5 هزائم.

 

وتنطلق اليوم الجمعة منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري الممتاز، بإقامة 4 مباريات تجمع إنبي مع سموحة وفاركو مع مودرن سبورت والبنك الأهلي مع الاتحاد السكندري وبتروجيت مع حرس الحدود. 

وتشهد مباريات اليوم الثاني من الجولة الخامسة عشرة المقرر لها غدا السبت مواجهة القمة بين الأهلي والزمالك وديربي القناة بين المصري والإسماعيلي. 

 

مواعيد  مباريات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري
 

الجمعة 21 فبراير
إنبى ضد سموحة..4 عصرًا

فاركو ضد مودرن سبورت..4 عصرًا

البنك الأهلي ضد الاتحاد السكندري..7 مساء

بتروجيت ضد حرس الحدود..7 مساء

السبت 22 فبراير

المصري ضد الاسماعيلى..4 عصرًا

الجونة ضد سيراميكا..4 عصرًا

الاهلى ضد الزمالك..7 مساء

الأحد 23 فبراير

زد اف سى ضد غزل المحلة..4 عصرًا

بيراميدز ضد طلائع الجيش..7 مساء 

 

نظام الدوري الممتاز

ويضم الدوري 18 فريقا هي: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا  - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله كل فريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.
 

وكان الأهلي توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ 44 في تاريخه.

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