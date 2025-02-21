الجمعة 21 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تحرير 213 محضرا تموينيا بالمنوفية خلال يومين

تحرير 213 محضرا تموينيا
تحرير 213 محضرا تموينيا بالمنوفية خلال يومين

 وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتشديد الرقابة الميدانية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار والسلع الفاسدة ومجهولة المصدر والتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري، ومتابعة عمل منظومة المخابز وذلك تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك. 

 

تحرير محاضر تموينية للمخالفين بالمنوفية

 وتمكنت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية من تحرير 213 محضرا تموينيا خلال يومي الخميس والجمعة، وذلك بالتعاون التام مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية، تنوعت ما بين 116 محضر مخالفات للمخابز نقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة و97 مخالفة أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر وبأزيد من السعر.


 وأشار المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين فى المنوفية إلى أن الحملات شملت تحرير محضر ضد صاحب مخزن مشروبات غازية بناحية مركز الباجور، وتم التحفظ على كمية من المياه بدون مستندات ومجهولة المصدر، فيما تم تحرير محضر ضد صاحب محل بقالة بالشهداء لعدم الإعلان عن الأسعار بقصد التربح بدون وجه حق.

 

ضبط طن و400 كيلو دواجن منتهية الصلاحية بالمنوفية

 كما تم تحرير محضر جنح ضد صاحب ثلاجة لحفظ المجمدات بناحية مركز الباجور، وتم ضبط كمية قدرها 1400 كجم دواجن مجمدة منهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال تلك المخالفات حفاظًا على حقوق المواطنين ومنع استغلالهم وحمايتهم من جشع التجار. 
وقد شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة باستمرار التعاون الكامل مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري لإحكام الرقابة على الأسواق وتكثيف الحملات التفتيشية لضبط الأسعار ومعاقبة المخالفين حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية شهر رمضان المبارك المنوفية حملات تموينية بالمنوفية اخبار المنوفية

مواد متعلقة

تتجمع حولها القطط، العثور على طفلة حديثة الولادة عارية بالمنوفية

محافظ المنوفية يستجيب لطلب أرملة ويسلم جهاز طبي لنجلها

عاوز يتجوز وما معهوش، شاب ينهي حياته شنقًا بالمنوفية

انقلاب سيارة محملة بالبنزين بعد اصطدامها بنقل ثقيل على الإقليمي بالمنوفية (صور)

محافظ المنوفية يسلم مساعدات مالية ومواد غذائية لـ 30 حالة إنسانية

مصرع شخصين فى حادث تصادم بالمنوفية

بعد تأخر الدكتورعن المحاضرة، طالب يتلو القرآن لإنهاء حالة الهرج بين زملائه بالمدرج (فيديو)

أمن المنوفية يكشف حقيقة ضبط سيدة أثناء محاولتها خطف طفل

الأكثر قراءة

3 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة

بعد منشور صعب حد يصدق، حقيقة بلوغ تامر هجرس 75 سنة من العمر

إقالة قائد حاملة طائرات أمريكية بعد اصطدامها بسفينة تجارية قرب مصر

تراجع البلدي، سعر الفراخ اليوم الجمعة 21 فبراير 2025

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلي بالدوري الممتاز

إعلام عبري: اعتقال يهودي إسرائيلي مشتبه فيه بالتورط في زرع عبوات ناسفة بالحافلات

انخفاض حاد بالمحافظات والصغرى بكاترين تسجل "صفر"، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

هيأ جسمك للصيام في شهر رمضان (إنفوجراف)

منوعات

المزيد

شبيه كوفيد، اكتشاف فيروس جديد لدى الخفافيش في الصين

خبير: ماسك "يسبق القاطرة" بإخراج المحطة الفضائية الدولية من مدارها

خرج عن مساره، قطار يدهس قطيعًا من الأفيال في سريلانكا (فيديو وصور)

شاهد، أحداث الشغب في المدرجات التي أوقفت مباراة بالدوري الأوروبي

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار سعر السكر اليوم الجمعة في الأسواق

أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 20 فبراير 2025 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 20-2-2025 في الأسواق

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

هيأ جسمك للصيام في شهر رمضان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم التسبيح في المنام وعلاقته بزوال هذه الهموم وقدوم الفرج

دعاء الجمعة قبل الأخيرة من شعبان

كيف عاقب الله قوم لوط؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية