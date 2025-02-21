تحرير 213 محضرا تموينيا بالمنوفية خلال يومين

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتشديد الرقابة الميدانية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار والسلع الفاسدة ومجهولة المصدر والتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري، ومتابعة عمل منظومة المخابز وذلك تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك.

تحرير محاضر تموينية للمخالفين بالمنوفية

وتمكنت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية من تحرير 213 محضرا تموينيا خلال يومي الخميس والجمعة، وذلك بالتعاون التام مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية، تنوعت ما بين 116 محضر مخالفات للمخابز نقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة و97 مخالفة أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر وبأزيد من السعر.



وأشار المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين فى المنوفية إلى أن الحملات شملت تحرير محضر ضد صاحب مخزن مشروبات غازية بناحية مركز الباجور، وتم التحفظ على كمية من المياه بدون مستندات ومجهولة المصدر، فيما تم تحرير محضر ضد صاحب محل بقالة بالشهداء لعدم الإعلان عن الأسعار بقصد التربح بدون وجه حق.

ضبط طن و400 كيلو دواجن منتهية الصلاحية بالمنوفية

كما تم تحرير محضر جنح ضد صاحب ثلاجة لحفظ المجمدات بناحية مركز الباجور، وتم ضبط كمية قدرها 1400 كجم دواجن مجمدة منهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال تلك المخالفات حفاظًا على حقوق المواطنين ومنع استغلالهم وحمايتهم من جشع التجار.

وقد شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة باستمرار التعاون الكامل مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري لإحكام الرقابة على الأسواق وتكثيف الحملات التفتيشية لضبط الأسعار ومعاقبة المخالفين حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب.

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