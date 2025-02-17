محافظ المنوفية يسلم مساعدات مالية ومواد غذائية لـ 30 حالة إنسانية

سلم اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، مساعدات مالية وعينية من لحوم ومواد غذائية وبطاطين وكوتشيات لــ 30 حالة إنسانية لمساعدتهم على تلبية متطلبات حياتهم اليومية ومراعاة لظروفهم المعيشية والاجتماعية الصعبة.

جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ، اللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام، اللواء عبد الله الديب السكرتير العام المساعد، مديري مديريات الصحة والتموين والتضامن الاجتماعي والعمل.

محافظ المنوفية يهنىء الحالات الإنسانية بقرب حلول شهر رمضان

واستهل محافظ المنوفية لقائه بتقديم خالص تهانيه القلبية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم، مؤكدًا على أنه في خدمتهم ومكتبي مفتوح دائمًا وتحت أمركم في أي طلب تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم ومساندة الفئات الأولى بالرعاية وبذل كافة الجهود الممكنة من أجل تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم.

وفى استجابة فورية لطلبات عدد من الحالات، أمر محافظ المنوفية إدارة العلاقات العامة بالديوان بتوفير سيارة لاصطحاب حالة إنسانية إلى مكتب التأمينات والمعاشات لبحث إمكانية تسهيل إجراءات صرف المعاش الخاصة به.

توجيه عاجل لوكيل وزارة الصحة بشأن حالة مرضية

وحرص محافظ المنوفية علي الاستماع لكل حالة على حدة للاطمئنان علي ظروفهم الصحية والمعيشية، موجهًا وكيل وزارة الصحة باتخاذ الإجراءات العاجلة بشأن تحويل 5 حالة مرضية إلى مستشفيات الجامعة والتأمين الصحي والرمد لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

محافظ المنوفية يوجه بتوفير غسالة لمواطنة

كما وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، فى لفتة إنسانية طيبة بتوفير أحد الأجهزة الكهربائية " غسالة " لمواطنة من ذوي الظروف الاجتماعية الصعبة، حيث إنها تعول ثلاثة أبناء من ذوى الأمراض المزمنة مراعاة لظروفها المعيشية.

توفير فرص عمل لـ 4 حالات إنسانية بالمنوفية

كما كلف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بتسهيل إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة لـ 5 حالات تعينهم على متطلبات الحياة المعيشية، وتكليف وكيل وزارة العمل بالتواصل المباشر مع 4 حالات لتوفير فرص عمل مناسبة لهم بالقطاع الخاص مراعاة لظروفهم المعيشية، فضلًا عن توجيه مدير مديرية التموين ببحث مطالب عدد من الأسر حتى يتمكنوا من صرف السلع التموينية المدعمة لهم.

وفي نهاية اللقاء، أعرب المواطنون عن سعادتهم البالغة لدعم محافظ المنوفية الكامل ورعايته الشاملة لمطالبهم واحتياجاتهم وتقديم يد العون لهم وتخفيف العبء عن كاهلهم.

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