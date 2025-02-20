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محافظ الأقصر يتفقد ازدواج الطريق الزراعي الشرقي (صور)

أثناء الجولة, فيتو
أثناء الجولة, فيتو

تابع المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الخميس، استكمال ازدواج الطريق الزراعي الشرقي مصر - أسوان،  بداية من كمين البغدادي حتي كمين الطود بطول يبلغ نحو 7 كيلومترات، وكان في استقباله الدكتور خالد النوبي المذيع بالتلفزيون وأهالي نجع الوحدة.

محافظ الأقصر يستمع لمطالب أهالي الطود 


وترجل محافظ الأقصر برفقة أهالى القرية، حيث وجه بالإلتزام بعرض الشارع وتحويل أعمدة الكهرباء ليتم الرصف والتوسعة،  كما طمأن محافظ الأقصر، الأهالي بأن بيوتهم لن تتعرض لإزالات،  كما قدم الأهالي عدة طلبات منها الاقتراح بربط الصرف الصحي بنجع الوحدة بقرية منشية النوبة، كما قرر تسعير رفع الصرف الصحي ( الكسح ) خمسون جنيها شاملة الضرائب والاستقطاعات، كما أكد على الاستجابة الفورية لمطلب الأهالي بعودة الوحدة الصحية بنجع الوحدة إلى عملها القديم لتقديم الخدمة الطبية، بدلا من كونها مكانا لاحتضان كرماء النسب.
 

كما وجه إدارة الكهرباء بالمحافظة لتدبير محول كهرباء لإنارة ملعب الزهراء بنجع الوحدة، رافق محافظ الأقصر خلال جولته على صادق رئيس مركز ومدينة الطود، والمهندسة ماري روحي مدير إدارة الكهرباء والمهندس أحمد محمد النوبي مهندس بالهيئة العامة للطرق والكباري والمشرف على المشروعات والصيانة لمحافظة الأقصر.

 

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