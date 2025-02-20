رئيس البياضية في الأقصر يفتتح معرض أهلًا رمضان (صور)

افتتح عبد الخالق حسين مدنى رئيس مركز ومدينة البياضية في الأقصر، والدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالأقصر، معرض "أهلا رمضان" أمام ديوان عام مركز ومدينة البياضية، فى إطار توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، بإقامة معارض أهلا رمضان في كافة المراكز والمدن.

معارض أهلا رمضان بمحافظة الأقصر

وجرى تفقد باكيات السلع مشددا على الالتزام بنسب الخصومات التى تصل من 20% حتى 30 %، والمتابعة اليومية المستمرة للمعرض، وتم التأكيد على ثبات الأسعار واستقرارها كما هى فى يوم الافتتاح.

وتهدف هذه المعارض إلى توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة لتلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك، ومتوفر فى المعرض كميات كبيرة من اللحوم البلدية الحمراء، اللحوم المجمدة، والدواجن بأسعار تنافسية، وكذلك يتواجد بالمعرض سلع ذات جودة عالية لتلبى احتياجات كافة أطياف المجتمع، بالإضافة إلى تشكيلة واسعة من السلع الغذائية والرمضانية مثل التمور، المكسرات، لضمان تلبية كافة احتياجات الأسر خلال الشهر الكريم.

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