وفد الأزهر الشريف يدعم مرضى السرطان بمستشفي أورام الأقصر

حرص وفد من الأزهر الشريف بالأقصر، على زيارة مستشفى أورام الأقصر بالمجان، لتقديم الدعم المعنوي والمادي للأطفال والتعرف على تجهيزات المستشفى وإمكاناته، وجاءت هذه الزيارة متماشية مع توجهات الأزهر في دعم المشاريع الإنسانية والمجتمعية.

وفد أزهري يزور مستشفى أورام الأقصر



وتخللت زيارة الوفد جولة في المستشفى التقوا خلالها بالأطفال وقدموا لهم الهدايا والألعاب، وتعرفوا على مرافق المستشفى المختلفة وتجهيزاته، والتي اشتملت على الصيدلية والأقسام الداخلية ووحدة علاج اليوم الواحد.



وأثنى الوفد الزائر على تجهيزات المستشفى وإمكاناته وعلى الرعاية التي يقدمها للأطفال، معبرين عن سعادتهم بوجود صرح علاجي على مستوى عالي مثل شفاء الأورام يخدم الأطفال المرضى بالسرطان بالمجان.

وأكد وفد الأزهر خلال الزيارة: نريد أن نطلق حملة توعية مجتمعية في عام 2025 مع مستشفى الأورام والاطّلاع على أحدث التقنيات الطبية المستخدمة ومدى رعاية الأطفال، فضلًا عن تنظيم يوم مفتوح مع الأطفال لتوعيتهم ومشاركتهم في رحلتهم العلاجية لإسعادهم ورسم الابتسامة على وجوههم.

ومن جهته أكد محمود فؤاد الرئيس التنفيذي للمستشفى، على أهمية مشاركة المؤسسات في دعم مرضى السرطان، مثمنا مشاركتهم في مختلف الأنشطة الاجتماعية، وتحديدًا تلك التي لها بعد إنساني، لما لها من تأثير إيجابي كبير على حياة الناس، مثمنا الدور الذي يقوم به رجال الأزهر فى دعم الأطفال والمستشفى معا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.