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رياضة

منتخب مصر للهوكي يواجه أمريكا في نصف نهائي كأس الأمم العالمية

منتخب مصر للهوكي،
منتخب مصر للهوكي، فيتو

الهوكي، أسدل الستار على منافسات دور المجموعات من بطولة كأس الأمم العالمية للمستوى الثاني، المقامة حاليا في عمان وتستمر حتى يوم 23 فبراير الجاري.

وتصدر منتخب مصر ترتيب مجموعته بعد الفوز في مباراتين أمام الصين وتشيلي، والتعادل في الجولة الثالثة والأخيرة أمام منتخب بولندا.

موعد مباراة مصر وأمريكا

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني مواجهة قوية غدا السبت أمام منتخب أمريكا في قبل نهائي المستوى الثاني من كأس الأمم العالمية.

وتقام مباراة منتخب مصر أمام منتخب أمريكا في الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة.

وتضم قائمة منتخب الهوكي في البطولة كلا من:
مصطفى رجب – محمد رجب – محمود ممدوح – زياد عادل – أحمد الجنانيني – محمد نصر – وليد عبد الغني – محمد مجدي – أشرف سعيد – كريم عاطف – مهاب صابر – محمد رمضان – محمود حسين – حسام إسماعيل – حمادة عاطف – محمد عادل – أحمد كارم – عمرو مرسي.

ويضم الجهاز الفني للمنتخب الوطني كل من، أحمد زكريا مديرًا فنيًا، أسامة حسانين مدرب حراس مرمى، أحمد عز مدرب عام، محمد خليل محللا للأداء ومحمد جمال طبيا للفريق، ويترأس البعثة حاتم الفكهاني نائب رئيس الاتحاد المصري للهوكي.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الأولى رفقة منتخبات، تشيلي والصين وبولندا، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات، عمان واسكتلندا وأمريكا والنمسا.

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