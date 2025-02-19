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رياضة

الهوكي، موعد مباراة مصر وبولندا في كأس الأمم العالمية

منتخب الهوكي، فيتو
منتخب الهوكي، فيتو

الهوكي، يخوض المنتخب الوطني للهوكي بقيادة أحمد زكريا المدير الفني، مواجهة قوية غدا الخميس، أمام منتخب بولندا، في الجولة الثالثة من منافسات المستوى الثاني من بطولة كأس الأمم العالمية، المقامة حاليا في عمان وتستمر حتى يوم 23 فبراير الجاري.

موعد مباراة مصر وبولندا

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر أمام بولندا في الـ10:45 صباح غدا الخميس بتوقيت القاهرة.

وخاض المنتخب الوطني حتى الآن مباراتين في دور المجموعات، فاز في الأولى أمام منتخب الصين بنتيجة (5-4)، وكرر فوزه في الجولة الثانية أمام منتخب تشيلي بنتيجة (3-1).

ويأتي جدول مباريات المنتخب كالتالي
مصر × الصين – 17 فبراير – انتهت بفوز منتخب مصر
مصر × تشيلي – 18 فبراير – انتهت بفوز منتخب مصر
مصر × بولندا – 20 فبراير – 10:45 صباحًا

وتضم قائمة منتخب الهوكي في البطولة كلا من:
مصطفى رجب – محمد رجب – محمود ممدوح – زياد عادل – أحمد الجنانيني – محمد نصر – وليد عبد الغني – محمد مجدي – أشرف سعيد – كريم عاطف – مهاب صابر – محمد رمضان – محمود حسين – حسام إسماعيل – حمادة عاطف – محمد عادل – أحمد كارم – عمرو مرسي.

ويضم الجهاز الفني للمنتخب الوطني كل من، أحمد زكريا مديرًا فنيًا، أسامة حسانين مدرب حراس مرمى، أحمد عز مدرب عام، محمد خليل محللا للأداء ومحمد جمال طبيا للفريق، ويترأس البعثة حاتم الفكهاني نائب رئيس الاتحاد المصري للهوكي.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الأولى رفقة منتخبات، تشيلي والصين وبولندا، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات، عمان واسكتلندا وأمريكا والنمسا.

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