الخميس 20 فبراير 2025
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اقتصاد

قبل اجتماع المركزي المصري، أعلى فوائد من شهادات الادخار بالبنوك

شهادات الادخار
شهادات الادخار

قبل ساعات من إعلان البنك المركزي أسعار الفائدة الجديدة من خلال لجنة السياسات النقدية يبحث الملايين عن أبرز شهادات الادخار وأعلاها عائدا.

ولعل شهادات بنكي مصر والأهلي  هي الأعلى من حيث العائد حاليا حيث يقدم البنكان مجموعة شهادات بعوائد شهرية وسنوية و٣ سنوات متميزة.

وفيما يلي نستعرض شهادات الادخار الأبرز في بنكي الأهلي ومصر 

البنك الأهلي المصري

العائد:

  • شهرى: 23.50%
  • سنوي: 27%
  • يومي: 23%

المدة: سنة

الحد الأدنى: 1000 جنيه

  • شهادة ثلاثية بعائد متناقص

العائد:

  • السنة الأولى: 30%
  • السنة الثانية: 25%
  • السنة الثالثة: 20%
البنك الاهلي 
البنك الاهلي 

المدة: 3 سنوات

الحد الأدنى: 1000 جنيه

بنك مصر

العائد:

  • شهرى: 23.50%
  • فى نهاية المدة: 27% المدة: سنة الحد الأدنى: 1000 جنيه
  • شهادة ثلاثية بعائد متناقص

العائد: سنوي

السنة الأولى: 30%

السنة الثانية: 25%

السنة الثالثة: 20%

المدة: 3 سنوات

الحد الأدنى: 1000 جنيه.

 

وينطلق اجتماع البنك المركزي اليوم الخميس  20 فبراير الجاري ليعلن أسعار الفائدة الجديدة وسط توقعات الخبراء تنحصر في اتجاهين الثالث لهما الأول وهو تثبيت أسعار الفائدة والثاني قرار الخفض وبداية تخفيف إجراءات التشديد في التعامل مع الفائدة.

ويرى الخبير الاقتصادي هاني أبوالفتوح، أنه في ظل التحديات الاقتصادية الحالية والتغيرات المستمرة في المؤشرات المالية، يواجه البنك المركزي المصري قرارًا مهمًا بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه اليوم 20 فبراير.

ويري البعض ان هناك خياران رئيسيان أمام لجنة السياسة النقدية، الأول هو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير والثاني هو خفضها.

ومن جانبه قال أبوالفتوح  أن الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي قد يكون ضروريًا لأن البنك المركزي يستهدف نطاقًا معينًا للتضخم، وهو 7% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2026. و5% (± 2 نقطة)  في الربع الرابع من عام 2028.

التضخم 

وإذا كان التضخم الحالي أعلى من هذا النطاق أو هناك توقعات بتجاوزه، فقد يكون الحفاظ على مستويات الفائدة المرتفعة ضروريًا.

هل يمكن تعديل شهادات الادخار إذا تم شراؤها بالخطأ في البنوك؟

قبل اجتماع البنك المركزي، أعلى شهادات الادخار الثلاثية

 إضافة إلى ذلك، فإن المعروض النقدي شهد نموًا سريعًا بنسبة 31.07% في ديسمبر 2024، وهو ما يعني تدفق سيولة كبيرة في الأسواق قد ترفع معدلات التضخم إذا لم يتم ضبطها كما أن أسعار الفائدة المرتفعة في الأسواق العالمية تجعل من الضروري الحفاظ على الفجوة بين الفائدة المحلية والدولية لتجنب خروج رؤوس الأموال ومن جهة أخرى، فإن إبقاء الفائدة مرتفعة لفترة طويلة قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، وهو ما يجب أخذه بعين الاعتبار.

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