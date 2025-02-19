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اقتصاد

ارتفاع التضخم في بريطانيا إلى 3% خلال يناير 2025

التضخم في بريطانيا
التضخم في بريطانيا

أصدر مكتب الإحصاء البريطاني، صباح اليوم الأربعاء، بيانات التضخم لشهر يناير الماضي، والتي أظهرت تسارع معدل نمو التضخم في المملكة المتحدة للشهر الرابع على التوالي، ليسجل أعلى مستوياته منذ مارس.

ارتفاع التضخم في بريطانيا

ووفقًا للبيانات الصادرة، ارتفع معدل التضخم العام في بريطانيا إلى 3% خلال يناير على أساس سنوي، وهو ما جاء أعلى من التوقعات التي رجحت تسجيل مؤشر أسعار المستهلكين نموًا بنسبة 2.8%، وكان مؤشر أسعار المستهلكين قد سجل نموًا بنسبة 2.5% في ديسمبر السابق، بحسب شبكة CNBC عربية.

التضخم في بريطانيا، فيتو
التضخم في بريطانيا، فيتو

معدل التضخم الأساسي

أما عن معدل التضخم الأساسي - الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة - فقد تسارع نموه أيضا ليسجل 3.7% خلال يناير على أساس سنوي، بينما كانت توقعات الأسواق تشير لنمو مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3.7%، وكان التضخم الأساسي قد تسارع إلى 3.2% خلال شهر ديسمبر السابق.

وتعكس مؤشرات أسعار المستهلكين معدلات التضخم في الاقتصاد، والتضخم هو ارتفاع في أسعار السلع والخدمات بشكل عام، لذا فالعلاقة بين التضخم ومعدلات الفائدة هي العامل الأساسي لإدراك أهمية مثل هذا المؤشر في بريطانيا، بالإضافة إلى معرفة مدى تأثيره على الأسواق وعلى الاستثمارات كافة.

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تتوقف قرارات السياسة النقدية على معدل التضخم

وفي دول مثل بريطانيا تتوقف قرارات السياسة النقدية على معدل التضخم المستهدف من جانب بنك إنجلترا ولهذا يؤثر معدل التضخم في بريطانيا على كافة معدلات الفائدة المفروضة على الأعمال والمستهلكين وهو ما يؤثر على أسواق الأسهم والسندات والسلع، يعتبر تجاوز قراءة المؤشر التوقعات أمرا إيجابيا لعملة بريطانيا، الجنيه الاسترليني فيما يعتبر تراجع القراءة دون التوقعات سلبيا للجنيه الإسترليني.

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