الخميس 20 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

كيف تؤثر التطورات الاقتصادية العالمية على قرارات البنك المركزي المصري؟.. أسعار النفط وأسواق العملات في المقدمة

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

في عالم مترابط اقتصاديا، أصبحت التطورات العالمية مثل تقلبات أسعار النفط وأسواق العملات تؤثر بشكل مباشر على الاقتصادات المحلية، بما في ذلك الاقتصاد المصري، وبالرغم من أن البنك المركزي المصري يأتي كحارس للسياسة النقدية، فإنه يجد نفسه في مواجهة مستمرة مع هذه التحديات الخارجية، مما يجعل هذه التطورات تؤثر على قراراته.

ويواجه البنك المركزي، تحديات كبيرة في إدارة السياسة النقدية، ما بين السيطرة على التضخم ودعم النمو الاقتصادي، مما يجعله يحتاج إلى سياسات مرنة وقادرة على التكيف مع التغيرات السريعة في السوق العالمية، مما يثير العديد من التساؤلات حول كيف تؤثر التطورات الاقتصادية العالمية على قرارات البنك المركزي المصري، وهل ينجح في حماية الاقتصاد المصري من التقلبات العالمية.

البنك المركزي المصري، فيتو
البنك المركزي المصري، فيتو

أسعار النفط والضغوط على ميزان المدفوعات والتضخم

ارتفعت أسعار النفط عالميا في الأشهر الأخيرة بسبب اضطرابات في الإمدادات وتوترات جيوسياسية. لمصر، كدولة مستوردة للنفط، تأثيرات مباشرة، تتمثل في زيادة فاتورة الواردات التي يشكل النفط جزءا كبيرا منها، مما يعني ضغطا إضافيا على ميزان المدفوعات، بالإضافة إلى أنه يؤدي إلى زيادة تكاليف النقل والإنتاج، مما يدفع الأسعار المحلية للارتفاع وينعكس على زيادة التضخم، مما يضع البنك في موقف صعب بين السيطرة على التضخم ودعم النمو الاقتصادي.

وفي مثل هذه الحالات، قد يلجأ البنك إلى رفع أسعار الفائدة لجذب الاستثمارات الأجنبية وامتصاص السيولة المحلية، مما يساعد في السيطرة على التضخم، ومع ذلك، فإن هذه الخطوة قد تزيد من تكلفة الاقتراض على الشركات والأفراد، مما يعيق النمو الاقتصادي.

تقلبات أسواق العملات وتحديات سعر الصرف 

وتأثرت أسواق العملات العالمية بتقلبات حادة في الفترة الأخيرة، خاصة مع ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي أمام العملات الأخرى، هذه التقلبات لها تداعيات كبيرة على الاقتصاد المصري، حيث يضع الدولار القوي ضغوطا على الجنيه المصري، مما قد يؤدي إلى انخفاض قيمته، وهذا ما تسبب في تراجع قيمة العملة المصرية بنسبة 15% أمام الدولار في عام 2024، وفقا لبيانات البنك المركزي.

ولم تقتصر تقلبات أسواق العملات على سعر الصرف فقط، ولكنها لها تأثير كبير على احتياطيات النقد الأجنبي، لأن البنك المركزي مع انخفاض قيمة الجنيه، يضطر إلى استخدام احتياطياته من النقد الأجنبي لدعم العملة المحلية، بالإضافة إلى جعل المستثمرين الأجانب أكثر حذرا، مما يؤثر على تدفقات رأس المال الأجنبي المباشر، وهو مصدر مهم للعملة الصعبة في مصر.

السياسة النقدية في مواجهة التحديات العالمية

وفي ظل هذه التحديات، يجد البنك المركزي المصري نفسه في موقف يحتاج إلى توازن دقيق بين السيطرة على التضخم ودعم النمو الاقتصادي، حيث قرر المركزي رفع الفائدة 8% خلال العام الماضي، لمواجهة التضخم وجذب الاستثمارات الأجنبية، ومع ذلك فإن هذه الخطوة زادت من تكلفة الاقتراض على الشركات والأفراد.

البنك المركزي يحسم اليوم أسعار الفائدة، وخبير اقتصادي يتوقع السيناريو الأقرب

الحسم غدا، خبير يتوقع السيناريو الأقرب لقرار البنك المركزي المصري بشأن سعر الفائدة

ولم تقف السياسة النقدية عن حد الفائدة فقط، ولكنها تقوم بدور مهم في التنسيق مع الحكومة، حيث يعمل البنك المركزي بشكل وثيق مع الحكومة لتنفيذ سياسات اقتصادية تكاملية، مثل دعم الصادرات وتشجيع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، بجانب دراسة المركزي خيارات مثل تنويع احتياطيات النقد الأجنبي وزيادة التعاون مع المؤسسات المالية الدولية لتعزيز القدرة على مواجهة التقلبات العالمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البنك المركزى قرارات البنك المركزي المصري التطورات الاقتصادية العالمية اسعار النفط أسواق العملات التضخم ميزان المدفوعات

مواد متعلقة

البنك المركزي يحسم اليوم أسعار الفائدة، وخبير اقتصادي يتوقع السيناريو الأقرب

الحسم غدا، خبير يتوقع السيناريو الأقرب لقرار البنك المركزي المصري بشأن سعر الفائدة

رئيس أباتشي الأمريكية يشيد بإنجازات مصر خلال السنوات الأخيرة على صعيد النمو الاقتصادي

رئيس الوزراء: سعر الصرف المرن يعزز تدفق العملة الصعبة إلى الاقتصاد المصري

الأكثر قراءة

صراخ ولطم وعويل، المشهد الأخير في قصة محمد محسوب "خُط الصعيد" (فيديو)

مفاجأة في أسعار الذهب قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي

الملك سلمان يعتمد رمز الريال السعودي

محافظة الجيزة تعلن قطع المياه عن بعض المناطق مساء غد

السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين اليوم

عيار 21 يسجل هذا الرقم،أسعار الذهب اليوم الخميس 20-2-2025

ارتفاع جديد في أسعار البيض اليوم الخميس 20-2-2025

موعد قرعة دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

منوعات

المزيد

حطام صاروخ "سبيس إكس" يهبط في حديقة منزل بولندي

أول صور لقصر سيلينا جوميز وبيني بلانكو الجديد

سيلينا جوميز وجراسي أبرامز يطلقان أغنية "Call Me When You Break Up" غدًا

الصين تبتكر أقوى كاميرا تجسس في العالم

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس 20 فبراير 2025

تعرف على أسعار الأرز اليوم الخميس في الأسواق

ارتفاع كبير في سعر عملة Pi Network مقابل الدولار

قبل ساعات من قرار المركزى، سعر صرف الدولار في البنوك بمنتصف التعاملات

المزيد

انفوجراف

مطوف الملوك والرؤساء يروي قصصا لا تنسى.. أبرزها حكاية الرئيس مبارك (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الجوافة في المنام وعلاقته بمال يأتي خلال أيام

الشيخ أحمد محمد عامر، 9 سنوات على رحيل أسد القراء وسفير القرآن الكريم

تفسير حلم لدغة الثعبان في المنام وعلاقته بالأزمات النفسية

المزيد
الجريدة الرسمية