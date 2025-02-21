منها سورة الكهف برواية حفص للحصري، خريطة التلاوات اليوم الجمعة بإذاعة القرآن الكريم

تشهد خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الجمعة، الموافق 22 شعبان 1446 هجرية، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم مجموعة قوية من عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:



00: 8 (ص) تلاوة للشيخ محمد محمود الطبلاوى وما تيسر من سورتى الفتح/ الحاقة 30 ق.



38: 8 (ص) تلاوة للشيخ عبدالفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورتى المجادلة والحشر 15 ق.



28: 9 (ص) تلاوة للشيخ عبدالباسط عبدالصمد وما تيسر من سورة طه 15 ق.



الساعة العاشرة صباحًا سورة الكهف مرتلة برواية حفص عن عاصم كاملة والتلاوة هذه المرة للشيخ محمود خليل الحصرى 37ق.

(ملحوظة) بعد انتهاء التلاوة يتم التنويه عن الجمعة للشيخ عبدالباسط عبدالصمد.

52: 10 (ص) تلاوة للشيخ على حجاج السويسى وما تيسر من سورة ق 15 ق.

شعائر صلاة الجمعة تنقل من رحاب مسجد السلام بقرية الٱنبوطين بمدينة السنطة -بمحافظة الغربية.

تنقل علي شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية وبعض القنوات الخاصة وأثير موجات الإذاعة المصرية.

قارئ الجمعة الشيخ محمد بسيونى وخطيب الجمعة الدكتور نوح العيسوي.

شعائر صلاة الجمعة

على القناة الثانية من رحاب مسجد الهيئة الوطنية فيها تلاوة قرآنية مباركة القارئ الشيخ علي محمود شميس.

الخطيب الشيخ محمد وحيد سليمان يقدمها الدكتور وليد الحسينى.

56: 12 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ على محمود وما تيسر من قصار السور 30ق.

36: 1 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سورة الأنبياء 30ق.

2:16 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ محمد محمود الطبلاوى وما تيسر من سورة الأحزاب 15ق.

أما الختمة المجودة

تقدمة التلاوة الشيخ عبدالوهاب خلاف 5ق الساعة 15:27.

مصحف مجود للشيخ عبدالباسط عبدالصمد من سورة البقرة 28 ق.

17:52(قرآن قبل المغرب) تلاوة للشيخ عبدالفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورة الفرقان 26ق.

17:53 (قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورتى الروم ولقمان 24ق.

19:11 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمود على البنا وما تيسر من سورة الفتح 30ق.

20:40 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ كامل يوسف البهتيمى وما تيسر من سورة الأنعام 15ق.

21:30 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سورة آل عمران 30ق.

17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سور فاطر النازعات/ الطارق 45ق.

12:15 (بعد منتصف الليل) للشيخ حمدى الزامل وما تيسر من سورتى النمل والنصر 44ق.

01:33 (بعد منتصف الليل) للشيخ عبد العظيم زاهر ما تيسر من سورة الصافات 15ق.

02:22 (بعد منتصف الليل) للشيخ راغب مصطفى غلوش وما تيسر من سورة هود 15ق.

02:40 (بعد منتصف الليل) للشيخ منصور الشامى الدمنهورى وما تيسر من سورتى التوبة / يونس 30ق.

03:45 (بعد منتصف الليل) للشيخ أحمد محمد عامر وما تيسرمن سور الدخان- التين- الشرح 30ق.



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