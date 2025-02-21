فاركو يستدرج مودرن سبورت في لقاء الجريحين بالدوري المصري

فاركو ضد مودرن سبورت، يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو نظيره مودرن سبورت اليوم الجمعة في افتتاح الجولة الـ 15 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة فاركو ضد مودرن سبورت في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الجمعة بالدوري المصري بإستاد حرس الحدود بالمكس.

ويسعي فاركو لاستعادة الانتصارات بالدوري بعد الخسارة أمام الزمالك 1-0، وحرس الحدود 2-0 في آخر مبارياته بالدوري الممتاز، وعلي الجانب الآخر يسعي مودرن سبورت في الظهور الثاني لمدربه الجزائري عبد الحق بن شيخة في تعديل مساره بالبطولة المحلية بعد الخسارة في ظهوره الأول أمام بيراميدز 1-0.

ترتيب فاركو ومودرن سبورت في الدوري

يحتل فريق فاركو المركز العاشر في جدول الدوري المصري برصيد 18 نقطة جمعها من 14 مباراة بعدما فاز فى 5 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وخسر 6 مواجهات وله 15 هدفًا وعليه 19 هدفًا.

وعلي الجانب الآخر يحتل مودرن سبورت (فيوتشر سابقا) المركز الـ18 برصيد 8 نقاط جمعها من 14 مباريات بعدما فاز فى مباراة واحدة وتعادل فى 5 مباريات وخسر 8 مباريات وله 5 أهداف وعليه 18 هدفًا.

حكام مباراة فاركو أمام مودرن سبورت

وتنطلق اليوم الجمعة منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري الممتاز، بإقامة 4 مباريات تجمع إنبي مع سموحة وفاركو مع مودرن سبورت والبنك الأهلي مع الاتحاد السكندري وبتروجيت مع حرس الحدود.

وتشهد مباريات اليوم الثاني من الجولة الخامسة عشرة المقرر لها غدا السبت مواجهة القمة بين الأهلي والزمالك وديربي القناة بين المصري والإسماعيلي.

مواعيد مباريات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري

الجمعة 21 فبراير

إنبى ضد سموحة..4 عصرًا

فاركو ضد مودرن سبورت..4 عصرًا

البنك الأهلي ضد الاتحاد السكندري..7 مساء

بتروجيت ضد حرس الحدود..7 مساء

السبت 22 فبراير

المصري ضد الإسماعيلى..4 عصرًا

الجونة ضد سيراميكا..4 عصرًا

الأهلي ضد الزمالك..7 مساء

الأحد 23 فبراير

زد إف سي ضد غزل المحلة..4 عصرًا

بيراميدز ضد طلائع الجيش..7 مساء

نظام الدوري الممتاز

ويضم الدوري 18 فريقًا هي: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجيت.

ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله كل فريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.



ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.



وكان الأهلي توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ 44 في تاريخه.

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