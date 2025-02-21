صفحة فاركو تسخر من مودرن سبورت قبل لقاء الدوري

أثارت الصفحة الرسمية لنادي فاركو على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” الجدل قبل مباراة مودرن سبورت في الدوري المصري الممتاز.

ونشرت صفحة فاركو على فيسبوك منشورًا قبل مباراة مودرن سبورت المقرر لها اليوم الجمعة في الجولة الـ 15 لبطولة الدوري الممتاز بالإشارة إلى فريق مودرن بوضعه على سرير المرضي بالمستشفي معلقين “لدينا حالة حرجة لمتذيل الترتيب” بأسلوب ساخر.

ترتيب الدوري المصري قبل الجولة الـ 15

1- بيراميدز 33 نقطة

2- الأهلي 32 نقطة

3- الزمالك 27 نقطة

4- المصري البورسعيدي 23 نقطة

5- البنك الأهلي 22 نقطة

6- سيراميكا كليوباترا 21 نقطة

7- حرس الحدود 21 نقطة

8- طلائع الجيش 20 نقطة

9- بتروجيت 18 نقطة

10- الاتحاد السكندري 18 نقطة

11- فاركو 18 نقطة

12- سموحة 17 نقطة

13- زد اف سي 16 نقطة

14 -غزل المحلة 14 نقطة

15- الإسماعيلي 12 نقطة

16- الجونة 10 نقاط

17- إنبي 9 نقاط

18- مودرن سبورت 8 نقاط

وتنطلق اليوم الجمعة منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري الممتاز، بإقامة 4 مباريات تجمع إنبي مع سموحة وفاركو مع مودرن سبورت والبنك الأهلي مع الاتحاد السكندري وبتروجيت مع حرس الحدود.

وتشهد مباريات اليوم الثاني من الجولة الخامسة عشرة المقرر لها غدا السبت مواجهة القمة بين الأهلي والزمالك وديربي القناة بين المصري والإسماعيلي.

مواعيد مباريات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري

الجمعة 21 فبراير

إنبى ضد سموحة.. 4 عصرًا

فاركو ضد مودرن سبورت.. 4 عصرًا

البنك الأهلي ضد الاتحاد السكندري.. 7 مساء

بتروجيت ضد حرس الحدود.. 7 مساء

السبت 22 فبراير

المصري ضد الإسماعيلي.. 4 عصرًا

الجونة ضد سيراميكا.. 4 عصرًا

الأهلي ضد الزمالك.. 7 مساء

الأحد 23 فبراير

زد إف سي ضد غزل المحلة.. 4 عصرًا

بيراميدز ضد طلائع الجيش.. 7 مساء

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