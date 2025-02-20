نتنياهو يتراجع عن المشاركة في مراسم تسلم جثامين المحتجزين الأربعة

تراجع بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي عن المشاركة في مراسم تسلم جثامين المحتجزين الأربعة في تل أبيب.

مراسم تسلم جثامين المحتجزين الأربعة

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن نتنياهو تراجع عن نية مسبقة لديه بالمشاركة في مراسم تسلم جثامين المحتجزين الأربعة، الذين سلمتهم حماس صباح اليوم الخميس للصليب الأحمر بخان يونس جنوبي قطاع غزة.

الخميس يومًا صعبًا وحزينًا على إسرائيل

وفي وقت سابق، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي يوم الخميس بأنه "سيكون يومًا صعبًا وحزينًا على إسرائيل، وقال: "سنستعيد خلاله 4 من أسرانا القتلى".

اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

وكانت عناصر الصليب الأحمر، تسلمت صباح اليوم الخميس، جثامين المحتجزين الإسرائيليين الأربعة بخان يونس جنوبي قطاع غزة وذلك في اليوم الـ33 من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

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