الخميس 20 فبراير 2025
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خارج الحدود

حماس لـ إسرائيل: حرصنا على مراعاة حرمة الموتى، وعملية التبادل السبيل الوحيد لعودة الأسرى

الصليب الإحمر يتسلم
الصليب الإحمر يتسلم جثامين الأسرى الإسرائيليين الأربعة،فيتو

شددت حركة حماس، اليوم الخميس، على أن عمليات تبادل الأسرى هي السبيل الوحيد لعودة الأسرى الإسرائيليين أحياء.

المقاومة حرصت خلال مراسم تسليم جثامين الأسرى على مراعاة حرمة الموتى

ونشرت الحركة بيانا لها، صباح اليوم الخميس، تعليقا على مراسم تسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين الأربعة، مؤكدة أن أي محاولة لاستعادتهم بالقوة أو العودة إلى الحرب لن تسفر إلا عن مزيد من الخسائر.
وقالت الحركة إن "كتائب القسام وفصائل المقاومة حرصت خلال مراسم تسليم جثامين الأسرى على مراعاة حرمة الموتى، بينما لم يراعِ الاحتلال حياتهم وهم أحياء".

وأشارت الحركة إلى أن "المقاومة حافظت على حياة الأسرى الإسرائيليين وقدمت لهم ما تستطيع، وتعاملت معهم بإنسانية، إلا أن جيش الاحتلال قتلهم مع آسريهم عبر استهداف أماكن احتجازهم بالقصف".

 

جيش الاحتلال هو من قتل أسرى الإسرائيلي 

وبحسب بيانها، حمّلت "حماس" حكومة الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن مقتل الأسرى، مشددة على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي هو من قتلهم، بينما عرقلت حكومة بنيامين نتنياهو اتفاق التبادل مرارا، متهمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بمحاولة التنصل من المسئولية عبر التباكي على جثامين الأسرى، في محاولة مكشوفة لتضليل جمهوره.

وأوضحت الحركة أن "المقاومة بذلت كل ما في وسعها لحماية الأسرى، لكن القصف الإسرائيلي العنيف حال دون إنقاذهم جميعًا".

ووجهت "حماس" رسالة إلى عائلات الأسرى الإسرائيليين، ومنهم عائلتا بيباس وليفشتس، حيث جثامين الأسرى الإسرائيليين الأربعة: "كنا نفضل عودة أبنائكم أحياء، لكن قادتكم اختاروا قتلهم ومعهم 17,881 طفلا فلسطينيا".

 استلام جثث 4 محتجزين في غزة

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، في وقت سباق، بأن هناك "مفاوضات مكثفة بهدف استلام جثث 4 محتجزين في غزة، اليوم الخميس، وإطلاق سراح 6 آخرين أحياء السبت المقبل"، مضيفة أن "إسرائيل تستعد لاستقبال جثث المحتجزين بعد تدخل الوسطاء".
 

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