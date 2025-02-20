أسيرة إسرائيلية مفرج عنها: عناصر القسام قدموا لنا كتاب صلوات يهودية وسمحوا لنا الاحتفال بأعيادنا

كشفت الأسيرة الإسرائيلية المفرج عنها آجام بيرجر، أن عناصر من كتائب "القسام" قدموا لها وزميلاتها "كتاب صلاة" خلال احتجازهن، مما أتاح لهن أداء الشعائر الدينية والاحتفال بعيد الفصح.

الصلوات اليومية والأعياد

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عن المجندة الإسرائيلية آجام بيرجر قولها "قبل نحو عام، فوجئ الأسرى بمسلحين من حماس يعطونهم أشياء مختلفة، بما في ذلك سيدور (كتاب الصلوات اليهودية الذي يستخدم في الصلوات اليومية والأعياد)".

وأضافت "لا نعرف كيف حدث ذلك، لكنهم أحضروا لنا بعض المواد من بينها كتاب الصلوات" مشيرة إلى أن "الأمر لم يكن مجرد مصادفة بل جاء عندما كنا بحاجة إليه".

مواسم الأعياد اليهودية أثناء الأسر

وأوضحت في يناير الماضي، عثر المسلحون على أشياء متنوعة تركها جيش الإحتلال الإسرائيلي خلفه، على سبيل المثال كتاب وقرص مرن، وأحضروها لنا. كما أرونا خرائط تركها الجيش خلفه، معتقدين أننا نستطيع مساعدتهم، بالطبع لم نستطع".

ولفتت إلى أنها وزميلاتها كن يتابعن التواريخ عبر الراديو والتلفاز، مما ساعدهن على تحديد مواسم الأعياد اليهودية أثناء الأسر.

وأوضحت أنها تمكنت من الاحتفال هي وزميلاتها بعيد الفصح، ورفضت تناول الخبز المخمر، قائلة: "طلبت دقيق ذرة وأحضروه لي".

وقالت إنها "أخذت على عاتقها مراعاة يوم السبت في الأسر وكيف عرفت متى يكون السبت".

وأشارت بيرجر أيضا إلى أن خاطفيها كانوا يقدرونها أكثر لأنها كانت متدينة.

مراسم تسليم المجندة الإسرائيلية آجام بيرجر

وقالت: "لم يسمحوا لنا بمشاهدة الأخبار قبل أسبوعين من تحريرنا، حتى لا نعلم أننا سنعود إلى المنزل".

وفي 30 يناير الماضي، جرى في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، أولا مراسم تسليم المجندة الإسرائيلية آجام بيرجر من قبل عناصر القسام للصليب الأحمر الدولي الذي بدوره سلمها إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقبل الساعة 12 ظهرا من ذات اليوم تم إطلاق سراح جادي موزيس وأربيل يهود من خان يونس، وفي المقابل أطلقت إسرائيل سراح 110 معتقلين فلسطينيين.

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