تامر عبد الحميد: الزمالك إذا فاز بالقمة فستكون مفاجأة

تحدث تامر عبد الحميد نجم نادي الزمالك السابق، عن قرعة ربع نهائي بطولة الكونفدرالية ودوري أبطال إفريقيا.

وقال تامر عبد الحميد في تصريحات لبرنامج ستاد المحور: "مباراة الأهلي أمام الهلال ستكون سهلة لأن الفريق السوداني يفقد جماهيره وهي نقطة قوته، عكس مباراة بيراميدز أمام الجيش الملكي التي ستكون صعبة للغاية".

وأضاف: "أتمنى أن يتواجد نادي الزمالك في دوري الأبطال مجددًا، ومن وجهة نظري مباراة الزمالك ستكون سهلة ولكن مباراة المصري أمام سيمبا ستكون صعبة للغاية".

وأكمل: "صن داونز دائمًا حظوظه تكون أعلى من الأهلي لذلك أتمنى أن يواجه الأحمر الترجي في حال تأهل لنصف النهائي، صن داونز دائمًا حظوظه تكون أعلى من الأهلي لذلك أتمنى أن يواجه الأحمر الترجي في حال تأهل لنصف النهائي".

وأردف: "مباراة الزمالك ستكون سهلة ولكن مباراة المصري أمام سيمبا ستكون صعبة للغاية".

مباراة القمة

واختتم حديثه قائلًا: "الزمالك لو فاز على الأهلي في القمة ستكون مفاجأة".

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز

ويصطدم الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي الزمالك في مباراة القمة، والمقرر أن تجمع بينهما في السابعة مساء غد السبت الموافق 22 فبراير ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

أرقام الأهلي والزمالك في الدوري المصري

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 32 نقطة، حيث لعب 14 مباراة، فاز في 9 وتعادل في 5، ولم يتلق أي خسارة في المسابقة حتى الآن، كما نجح خط هجومه في تسجيل 26 هدفًا واستقبل مرماه 8 أهداف.

فيما يأتي الزمالك بالمركز الثالث برصيد 27 نقطة، حيث لعب 14 مباراة، فاز في 8 وتعادل في 3، وتلقى الخسارة في مثلهم، كما نجح خط هجوم الفارس الأبيض في تسجيل 25 هدفًا واستقبلت شباكه 14 هدفًا.

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