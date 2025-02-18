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رياضة

بعد رحيله للنصر الليبي، أرقام سيف تيري مع فاركو

سيف تيري،فيتو
سيف تيري،فيتو

أعلن نادي فاركو رحيل لاعبه السوداني سيف تيري وانتقاله للدوري الليبي.

أرقام سيف تيري 

سيف تيري صاحب الـ 31 عاما انضم  لصفوف فاركو منذ 2021 قادمًا من المريخ السوداني.

وشارك تيري في 55 مباراة بقميص فاركو وخلالها سجل 7 أهداف وصنع هدفا وحيدا.

ووفقا للتقارير الليبية فإن تيري سينضم لنادي النصر الليبي الذي حسم التعاقد مع اللاعب بالفعل.

وينضم تيري إلى بينجامين بواتنج لاعب الاتحاد السكندري والذي كان قد انضم للنصر الليبي أيضا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

 

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول المجموعة الأولى من الدوري الليبي برصيد 18 نقطة وبفارق 8 نقاط عن الأخضر.

وكان النصر قد واجه الزمالك وديا خلال شهر نوفمبر الماضي في مباراة اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية السابق.

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سيف تيري الدوري الليبي الكرة الليبية النصر الليبي نادي فاركو

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