أول تعليق من كتائب القسام على انفجار تل أبيب

علقت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، على انفجار تل أبيب قائلة: “ثأر الشهداء لا ينسى ما دام المحتل على أرضنا”.

كتائب القسام تعلق على انفجار تل أبيب

وذكرت القناة 12 العبرية أن قائد منطقة تل أبيب يزعم أن طبيعة العبوات الناسفة تشير إلى أنها صنعت في الأراضي الفلسطينية.

ونقل موقع واللا العبري عن مصادر قولها: إن العبوات الناسفة التي عثر عليها جنوبي تل أبيب كان مخططا لها أن تنفجر بشكل متزامن صباح غد.

إعلام إسرائيلي يتحدث عن مصدر العبوات الناسفة في انفجار تل أبيب

وزعم موقع واللا العبري، أنه تم العثور على عبوة ناسفة لم تنفجر في جنوب تل أبيب وقد كتب عليها "انتقاما لطولكرم".

ومن جانبها، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن التقدير الأمني الحالي يشير إلى أن محاولة الهجوم التفجيري مصدرها الضفة الغربية.

وذكرت صحيفة يسرائيل هيوم، أنه تم العثور على عبوة ناسفة أخرى في حافلة بحولون جنوب تل أبيب.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية باشتباه بوجود عبوتين لم تنفجرا في بات يام وتعليق حركة القطار الخفيف بعد رصد مشتبه به.

انفجار 3 حافلات في تل أبيب

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن التحقيقات الأولية بشأن انفجار 3 حافلات في بات يام بالقرب من تل أبيب تظهر أن التفجيرات في الحافلات ناجمة عن وضع عبوات ناسفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.