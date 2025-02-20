الخميس 20 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أول تعليق من كتائب القسام على انفجار تل أبيب

انفجار في تل أبيب
انفجار في تل أبيب

علقت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، على انفجار تل أبيب قائلة: “ثأر الشهداء لا ينسى ما دام المحتل على أرضنا”.

كتائب القسام تعلق على انفجار تل أبيب 

وذكرت  القناة 12 العبرية أن قائد منطقة تل أبيب يزعم أن طبيعة العبوات الناسفة تشير إلى أنها صنعت في الأراضي الفلسطينية.

ونقل موقع واللا العبري عن مصادر قولها: إن العبوات الناسفة التي عثر عليها جنوبي تل أبيب كان مخططا لها أن تنفجر بشكل متزامن صباح غد.

 إعلام إسرائيلي يتحدث عن مصدر العبوات الناسفة في انفجار تل أبيب 

وزعم موقع واللا العبري، أنه تم العثور على عبوة ناسفة لم تنفجر في جنوب تل أبيب وقد كتب عليها "انتقاما لطولكرم".

ومن جانبها، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن التقدير الأمني الحالي يشير إلى أن محاولة الهجوم التفجيري مصدرها الضفة الغربية.

وذكرت صحيفة يسرائيل هيوم، أنه تم العثور على عبوة ناسفة أخرى في حافلة بحولون جنوب تل أبيب.

txt

كتائب القسام تخوض اشتباكات مع جيش الاحتلال في الضفة الغربية

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية باشتباه بوجود عبوتين لم تنفجرا في بات يام وتعليق حركة القطار الخفيف بعد رصد مشتبه به.

انفجار 3 حافلات في تل أبيب

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن التحقيقات الأولية بشأن انفجار 3 حافلات في بات يام بالقرب من تل أبيب تظهر أن التفجيرات في الحافلات ناجمة عن وضع عبوات ناسفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كتائب القسام حماس انفجار تل أبيب تل أبيب

مواد متعلقة

نتنياهو يعقد اجتماعا أمنيا طارئا خلال ساعات بعد انفجار تل أبيب

انتقاما لطولكرم، إعلام الاحتلال يتحدث عن مصدر العبوات الناسفة في انفجار حافلات تل أبيب

الأكثر قراءة

الحكومة تكشف موعد صرف الزيادة الجديدة في المرتبات والمعاشات

شعبة الذهب: 5000 جنيه سعر الجرام عيار 21 في 2025

حقيقة قرار الزمالك بالإطاحة بعبد الواحد السيد قبل القمة

أول تعليق من كتائب القسام على انفجار تل أبيب

أمطار تضرب عدة محافظات غدا الجمعة

أمين الفتوى يكشف عن عبادة يجوز أداؤها عن الغير بشروط (فيديو)

بعد انفجار 3 حافلات بتل أبيب، إيقاف حركة القطار الخفيف بمنطقة بات يام بشكل كامل

هل يجوز أداء صلاة التراويح في المنزل؟ شوقي علام يُجيب

منوعات

المزيد

القبض على لص يسرق ملابس النساء من أحد المساجد بتركيا

مصرع ملكة جمال فلوريدا في حادث سير

إقبال متوسط من المواطنين على مهرجان التمور بالزمالك في الساعات الأولى من افتتاحه (صور)

مصر تفوز ببطولة البحر الأحمر لصيد الأسماك بالجونة وتتأهل لكأس العالم

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 20 فبراير 2025 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 20-2-2025 في الأسواق

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس (آخر تحديث)

علف الصويا يسجل تراجعا جديدا، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

المزيد

انفوجراف

خدمات جديدة تقدمها السكك الحديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

اشتريت سيارة ووجدت بها عيبًا فهل يجوز لي بيعها دون أن أُبين هذا العيب؟ الأزهر يرد

أمين الفتوى يكشف عن عبادة يجوز أداؤها عن الغير بشروط (فيديو)

ما هي حقيقة أمية الصحابة؟ داعية إسلامي يوضح(فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية