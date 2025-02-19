الأربعاء 19 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

منصة دازن تحسم الجدل رسميا حول بث مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

حسمت منصة "دازن" الحاصلة على حقوق بث بطولة كأس العالم للأندية 2025 في أمريكا، الجدل، حول حقوق إذاعة مباريات الأهلي المصري في البطولة.

وتقام البطولة في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة بين 15 يونيو إلى 13 يوليو المقبلين.

وتشهد منافسات المونديال مشاركة 5 أندية عربية، هي الأهلي المصري والهلال السعودي والترجي التونسي والوداد المغربي والعين الإماراتي.

بيان منصة دازن حول بث مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 

وأعلنت المنصة العالمية في بيان رسمي، الشراكة مع موسم الرياض وقناة MBC، بشأن حقوق بث البطولة.

وأكدت أن مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية ستذاع حصريا عبر قناة MBC في مصر.

جاء هذا البيان بعد إعلان "الشركة المتحدة للرياضة"، حصولها على حقوق بث مباريات الأهلي المصري في كأس العالم للأندية.

ويلعب الأهلي في المجموعة الأولى، رفقة إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منصة دازن دازن الأهلي كأس العالم للأندية

مواد متعلقة

تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل إذاعة كأس العالم للأندية على قناة MBC مصر

عرض مباريات النادي الأهلي في كأس العالم للأندية على mbc مصر

المتحدة تعلن حصولها حصريا على حق بث مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية

بتوقيت القاهرة، الفيفا يعلن مواعيد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2025

الأكثر قراءة

أخبار مصر: بشرى عن أسعار الألبان قبل رمضان، مفاجأة آل الشيخ لجماهير الأهلي، خبر سيئ لـ بيسيرو، منخفض قطبي غير مسبوق يضرب مصر

النيابة تصرح بدفن جثمان خُط الصعيد "محمد محسوب" و7 من أعوانه

مقلبين مش مقلب، التفاصيل الكاملة لبرنامج "رامز إيلون مصر" (خاص)

ضبط المتهمين بسرقة 3 كيلو ذهب و9 ملايين جنيه من صاحب محل مصوغات في بنها

سعر جرام الذهب، آخر تطورات المعدن الأصفر صباح اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025

السيسي وسانشيز يوقعان اتفاق ترفيع العلاقات بين مصر وإسبانيا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية

بعد ارتفاعه أمس.. آخر تطورات سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025

منصة دازن تحسم الجدل رسميا حول بث مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية

منوعات

المزيد

طرح فيلم Sonic the Hedgehog 3 للمشاهدة عبر منصة Paramount+

قاتل المدن، ناسا ترفع احتمالات اصطدام الكويكب 2024 YR4 بالأرض

رد فعل ريهانا بعد تبرئة آيساب روكي من تهمة إطلاق النار على تيريل إيفرون

المحكمة تبرئ آيساب روكي من تهمة إطلاق النار على تيريل إيفرون (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق، الردة تواصل الارتفاع لليوم الثاني

أسعار الشوفان اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025 في الأسواق

سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء 19-2-2025 في الأسواق

أسعار الأرز اليوم الأربعاء 19-2-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

آبل في الصدارة.. أعلى العلامات التجارية قيمة في 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الأذان في حال انقطاع الكهرباء؟ أمين الفتوى يوضح

ما تيسر من سيرة القارئ الشيخ عبد العزيز حربي في ذكراه الثانية والعشرين

تفسير رؤية الصلح في المنام وعلاقتها بزيادة الرزق وتحقيق النجاح

المزيد
الجريدة الرسمية