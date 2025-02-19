منصة دازن تحسم الجدل رسميا حول بث مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية

حسمت منصة "دازن" الحاصلة على حقوق بث بطولة كأس العالم للأندية 2025 في أمريكا، الجدل، حول حقوق إذاعة مباريات الأهلي المصري في البطولة.

وتقام البطولة في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة بين 15 يونيو إلى 13 يوليو المقبلين.

وتشهد منافسات المونديال مشاركة 5 أندية عربية، هي الأهلي المصري والهلال السعودي والترجي التونسي والوداد المغربي والعين الإماراتي.

بيان منصة دازن حول بث مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية

وأعلنت المنصة العالمية في بيان رسمي، الشراكة مع موسم الرياض وقناة MBC، بشأن حقوق بث البطولة.

وأكدت أن مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية ستذاع حصريا عبر قناة MBC في مصر.

جاء هذا البيان بعد إعلان "الشركة المتحدة للرياضة"، حصولها على حقوق بث مباريات الأهلي المصري في كأس العالم للأندية.

ويلعب الأهلي في المجموعة الأولى، رفقة إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

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